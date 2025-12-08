Экспедиция в Баренцевом море раскроет тайну гибели подлодки в 1940 году

МОТОВСКИЙ ЗАЛИВ (Баренцево море), 8 дек – РИА Новости. Экспедиция "Русские корабли. Д-1" провела детальное обследование и съемку первенца советского подводного флота – дизель-электрическую лодку "Декабрист", затонувшую в 1940 году в Мотовском заливе Баренцева моря, после чего будет создана 3D-модель, которая поможет установить причину трагедии, передает корреспондент РИА Новости.

Экспедиция, организованная фондом "Люди моря" совместно с Северным флотом и Русским географическим обществом , спустя 85 лет с момента крушения лодки вышла на спасательном буксире "Сивуч" в Мотовский залив Баренцева моря , чтобы обследовать объект на глубине 256 метров с помощью высокотехнологичного оборудования – подводного фотограмметрического комплекса. Он работает на глубинах до трех тысяч метров и дает снимки высокого разрешения, что позволяет построить трехмерную цифровую модель объекта.

Подводная лодка "Декабрист" - первенец советского подводного флота, и многие конструктивные решения, которые использовались на ней, применялись в отечественном флоте впервые. В боевых столкновениях она не участвовала, но первой отправилась в дальние походы в арктических широтах, стала кузницей кадров для подводного флота.

"Д-1" вышла в Мотовский залив на учения 13 ноября 1940 года с 55-ю моряками на борту. В назначенный срок не всплыла. Поиск подлодки результатов не принес. В последующие годы "Декабриста" искали еще не раз, и только в 2014 году поисково-спасательные силы Северного флота лодку обнаружили. "Изначально было три или четыре версии гибели: подрыв на дрейфующей мине, атака иностранной подводной лодки и техническая неисправность. После того, как подводная лодка была обнаружена, основной версией считается внутренний взрыв в корпусе подводной лодки", - рассказал РИА Новости гидрограф, исследователь истории Северного флота Алексей Корнис

Проведенное подводное обследование показало, что у 76-метровой лодки отсутствует кормовой фрагмент длиной около 30 метров, что косвенно подтверждает версию взрыва. Для создания 3D модели необходимо порядка двух суток непрерывной съемки, около 20 тысяч пар фотографий и несколько недель обработки. Позже лодка станет виртуальным музеем на портале "Россия – от моря до моря", где уже заняли свое место советская "М-49" и американская "Ваху".

"Наша ключевая идея - это, сохранение истории, того, чем можно и нужно гордиться. Это дань уважения и наша обязанность - сохранять историю тех людей, которые передали нам эстафетную палочку жизни, для того чтобы мы могли ее также спокойно передать следующим поколениям", - сказал РИА Новости президент фонда "Люди моря" Артем Мельников.