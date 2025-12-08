Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа

«

"Сегодня я договорился с господином президентом, что вы, турки, обеспечите безопасность маршрута, чтобы мы могли доставлять газ из России в Венгрию. От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута. Подумайте о "Северном потоке". Эта гарантия – серьёзное дело. Она может понадобиться", - сказал Орбан на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал М1.