https://ria.ru/20251208/orban-2060668746.html
Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа
Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа - РИА Новости, 08.12.2025
Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа в Венгрию. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:56:00+03:00
2025-12-08T19:56:00+03:00
2025-12-08T19:56:00+03:00
в мире
венгрия
турция
россия
виктор орбан
реджеп тайип эрдоган
северный поток
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105290_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_7418a3dc3f4c74360925344a8edda732.jpg
https://ria.ru/20250411/orban-2010816442.html
венгрия
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105290_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17bcc7ee0801b6ab83c614da1a3ac283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, турция, россия, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган, северный поток, экономика
В мире, Венгрия, Турция, Россия, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган, Северный поток, Экономика
Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа
Орбан заявил, что договорился с Турцией о гарантии транзита газа из РФ в Венгрию