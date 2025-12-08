Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа - РИА Новости, 08.12.2025
19:56 08.12.2025
Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа
Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа
2025-12-08T19:56:00+03:00
2025-12-08T19:56:00+03:00
в мире, венгрия, турция, россия, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган, северный поток, экономика
В мире, Венгрия, Турция, Россия, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган, Северный поток, Экономика
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 8 дек - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа в Венгрию.
"Сегодня я договорился с господином президентом, что вы, турки, обеспечите безопасность маршрута, чтобы мы могли доставлять газ из России в Венгрию. От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута. Подумайте о "Северном потоке". Эта гарантия – серьёзное дело. Она может понадобиться", - сказал Орбан на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал М1.

Отправляясь на переговоры с Эрдоганом, Орбан сообщил, что уже договорился с Россией о поставках газа в Венгрию, а с США - об освобождении этих поставок из-под санкций, теперь осталось договориться с Турцией о транзите.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Киев прекратил транзит газа, чтобы втянуть Венгрию в конфликт, заявил Орбан
11 апреля, 21:45
 
Заголовок открываемого материала