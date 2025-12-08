Рейтинг@Mail.ru
Венгрия получила из России 7,5 миллиарда кубометров газа в 2025 году - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 08.12.2025 (обновлено: 16:42 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/orban-2060608142.html
Венгрия получила из России 7,5 миллиарда кубометров газа в 2025 году
Венгрия получила из России 7,5 миллиарда кубометров газа в 2025 году - РИА Новости, 08.12.2025
Венгрия получила из России 7,5 миллиарда кубометров газа в 2025 году
Венгрия в 2025 году уже получила из России 7,5 миллиардов кубометров газа, на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждаться... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:28:00+03:00
2025-12-08T16:42:00+03:00
в мире
венгрия
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050107643_182:0:2844:1497_1920x0_80_0_0_dfbe28ad7a45e64e14a29074c0138070.jpg
https://ria.ru/20251205/vengriya-2060228711.html
венгрия
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050107643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc3cf721a1cf8c2c5b0412679be36c32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, турция
В мире, Венгрия, Россия, Турция
Венгрия получила из России 7,5 миллиарда кубометров газа в 2025 году

Орбан: Венгрия получила из России 7,5 миллиарда кубометров газа в 2025 году

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 8 дек - РИА Новости. Венгрия в 2025 году уже получила из России 7,5 миллиардов кубометров газа, на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждаться транзит российского газа в следующем году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Газ из России поступает только через Турцию. В этом году доставлено уже 7,5 миллиардов кубометров. В следующем году мы хотим удовлетворить потребности венгерской экономики таким же способом", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Отправляясь на переговоры с Эрдоганом, Орбан сообщил, что уже договорился с Россией о поставках газа в Венгрию, с США об освобождении этих поставок из-под санкций, теперь осталось договориться с Турцией о транзите.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Венгрия лишила ЕС потенциального плана Б по финансированию Киева, пишут СМИ
5 декабря, 22:38
 
В миреВенгрияРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала