В России создали новый безопасный анальгетик
Наука
 
07:00 08.12.2025
В России создали новый безопасный анальгетик
В России создали новый безопасный анальгетик - РИА Новости, 08.12.2025
В России создали новый безопасный анальгетик
Неопиоидный анальгетик для лечения хронических болевых синдромов, в том числе у пожилых пациентов, разработали ученые СГМУ в составе научного коллектива. По их... РИА Новости, 08.12.2025
В России создали новый безопасный анальгетик

Боль
Боль - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Getty Images / Boris Jovanovic
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Неопиоидный анальгетик для лечения хронических болевых синдромов, в том числе у пожилых пациентов, разработали ученые СГМУ в составе научного коллектива. По их данным, новый препарат будет безопаснее существующих аналогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Лекарства, относящиеся к группе неопиоидных анальгетиков, сегодня широко применяются для купирования легких и средних головных, менструальных и суставных болей, а также при ОРВИ. Однако при длительном применении эти препараты могут вызывать побочные эффекты, такие как желудочно-кишечные кровотечения, поражения печени и почек, расстройства кроветворения.
Бактерия - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Ученые приручили бактерии для производства лекарств
24 июля, 07:00
Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского в коллаборации с коллегами из Института технической химии Уральского отделения Российской академии наук поставили перед собой задачу создать более эффективный и безопасный препарат. Разработка представляет собой таблетированный неопиодный анальгетик, полученный путем химического синтеза.
«

"Известные и широко применяемые лекарства из группы неопиодиных анальгетиков часто вызывают при длительном применении побочные эффекты, поэтому основная цель разработки – получение эффективного препарата с улучшенным профилем эффективности по сравнению с уже известными средствами", — рассказала директор научно-образовательного центра клинических и биомедицинских исследований СГМУ им. В. И. Разумовского Татьяна Калюта.

Преимуществом разработки, по ее словам, является ее анальгетическая активность. Она сопоставима с активностью препаратов, содержащих трамадол, при крайне низком риске желудочно-кишечных расстройств, иногда возникающих при длительном приеме, например, нестероидных противовоспалительных средств. Ученые СГМУ отмечают, что на этапе доклинических исследований препарат обнаружил более низкую токсичность, чем ряд широко применяемых неопиодных анальгетиков.
Саратовские ученые разработали мини-лабораторию для скорых и реанимаций
28 апреля, 09:00
Саратовские ученые разработали мини-лабораторию для скорых и реанимаций
28 апреля, 09:00
«
"Мы надеемся, что с помощью нашей разработки на российском рынке появится новый препарат, полный цикл изготовления которого будет проходить в России. Для системы здравоохранения это обеспечит независимость от импорта субстанций жизненно важных лекарственных средств, так как многие анальгетики относятся именно к этой категории лекарств. Особенно важно, что этот достаточно безопасный препарат получат пожилые люди, многие из которых нуждаются в постоянном применении обезболивающих средств из-за возрастных хронических заболеваний", — сообщил проректор по научной работе СГМУ Александр Федонников.
В вузе отметили, что создание и внедрение нового лекарства улучшит качество жизни многих пациентов, снизит затраты на лечение и косвенно повлияет на снижение числа госпитализаций и инвалидизаций, связанных с осложнениями из-за небезопасных анальгетиков.
В Саратове создали галеты со свойствами свежих овощей и фруктов
27 марта, 07:00
В Саратове создали галеты со свойствами свежих овощей и фруктов
27 марта, 07:00
"Мы ожидаем, что после введения лекарства в гражданский оборот, за счет его низкой себестоимости и большей эффективности анальгетического эффекта, стоимость лечения неопиоидными анальгетиками снизится на 9 миллиардов рублей в год на уровне Российской Федерации", — рассказала Калюта.
В настоящее время на базе СГМУ идет подготовка к выполнению I фазы клинического исследования, связанного с определением профиля безопасности препарата.
Исследование проводится в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" при поддержке Минздрава России.
 
Наука
 
 
