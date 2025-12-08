В России создали новый безопасный анальгетик

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Неопиоидный анальгетик для лечения хронических болевых синдромов, в том числе у пожилых пациентов, разработали ученые Неопиоидный анальгетик для лечения хронических болевых синдромов, в том числе у пожилых пациентов, разработали ученые СГМУ в составе научного коллектива. По их данным, новый препарат будет безопаснее существующих аналогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Лекарства, относящиеся к группе неопиоидных анальгетиков, сегодня широко применяются для купирования легких и средних головных, менструальных и суставных болей, а также при ОРВИ. Однако при длительном применении эти препараты могут вызывать побочные эффекты, такие как желудочно-кишечные кровотечения, поражения печени и почек, расстройства кроветворения.

Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского в коллаборации с коллегами из Института технической химии Уральского отделения Российской академии наук поставили перед собой задачу создать более эффективный и безопасный препарат. Разработка представляет собой таблетированный неопиодный анальгетик, полученный путем химического синтеза.

« "Известные и широко применяемые лекарства из группы неопиодиных анальгетиков часто вызывают при длительном применении побочные эффекты, поэтому основная цель разработки – получение эффективного препарата с улучшенным профилем эффективности по сравнению с уже известными средствами", — рассказала директор научно-образовательного центра клинических и биомедицинских исследований СГМУ им. В. И. Разумовского Татьяна Калюта.

Преимуществом разработки, по ее словам, является ее анальгетическая активность. Она сопоставима с активностью препаратов, содержащих трамадол, при крайне низком риске желудочно-кишечных расстройств, иногда возникающих при длительном приеме, например, нестероидных противовоспалительных средств. Ученые СГМУ отмечают, что на этапе доклинических исследований препарат обнаружил более низкую токсичность, чем ряд широко применяемых неопиодных анальгетиков.

« "Мы надеемся, что с помощью нашей разработки на российском рынке появится новый препарат, полный цикл изготовления которого будет проходить в России. Для системы здравоохранения это обеспечит независимость от импорта субстанций жизненно важных лекарственных средств, так как многие анальгетики относятся именно к этой категории лекарств. Особенно важно, что этот достаточно безопасный препарат получат пожилые люди, многие из которых нуждаются в постоянном применении обезболивающих средств из-за возрастных хронических заболеваний", — сообщил проректор по научной работе СГМУ Александр Федонников.

В вузе отметили, что создание и внедрение нового лекарства улучшит качество жизни многих пациентов, снизит затраты на лечение и косвенно повлияет на снижение числа госпитализаций и инвалидизаций, связанных с осложнениями из-за небезопасных анальгетиков.

"Мы ожидаем, что после введения лекарства в гражданский оборот, за счет его низкой себестоимости и большей эффективности анальгетического эффекта, стоимость лечения неопиоидными анальгетиками снизится на 9 миллиардов рублей в год на уровне Российской Федерации", — рассказала Калюта.

В настоящее время на базе СГМУ идет подготовка к выполнению I фазы клинического исследования, связанного с определением профиля безопасности препарата.