НАТО подтвердила, что Рютте в понедельник примет Зеленского
Пресс-служба НАТО подтвердила проведение в Брюсселе в понедельник, 8 декабря встречи Владимира Зеленского с лидерами евроинститутов. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:27:00+03:00
в мире
брюссель
владимир зеленский
марк рютте
антониу кошта
нато
евросовет
еврокомиссия
брюссель
В мире, Брюссель, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Антониу Кошта, НАТО, Евросовет, Еврокомиссия
