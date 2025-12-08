Рейтинг@Mail.ru
НАТО подтвердила, что Рютте в понедельник примет Зеленского - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 08.12.2025 (обновлено: 14:27 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/nato-2060570766.html
НАТО подтвердила, что Рютте в понедельник примет Зеленского
НАТО подтвердила, что Рютте в понедельник примет Зеленского - РИА Новости, 08.12.2025
НАТО подтвердила, что Рютте в понедельник примет Зеленского
Пресс-служба НАТО подтвердила проведение в Брюсселе в понедельник, 8 декабря встречи Владимира Зеленского с лидерами евроинститутов. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:13:00+03:00
2025-12-08T14:27:00+03:00
в мире
брюссель
владимир зеленский
марк рютте
антониу кошта
нато
евросовет
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20251208/nato-2060548453.html
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, владимир зеленский, марк рютте, антониу кошта, нато, евросовет, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Антониу Кошта, НАТО, Евросовет, Еврокомиссия
НАТО подтвердила, что Рютте в понедельник примет Зеленского

В НАТО подтвердили встречу Зеленского с лидерами евроинститутов в понедельник

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Пресс-служба НАТО подтвердила проведение в Брюсселе в понедельник, 8 декабря встречи Владимира Зеленского с лидерами евроинститутов.
«

"В понедельник, 8 декабря генсек НАТО Марк Рютте примет в своей резиденции в Брюсселе Владимира Зеленского, президента Евросовета Антониу Кошту и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен", - указывается в сообщении.

Ранее о встрече сообщили украинские СМИ.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Громкие коррупционные скандалы докатились до НАТО, пишут СМИ
Вчера, 13:00
 
В миреБрюссельВладимир ЗеленскийМарк РюттеАнтониу КоштаНАТОЕвросоветЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала