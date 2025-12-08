https://ria.ru/20251208/mishustin-2060643365.html
Мишустин рассказал о подготовке нового нацпроекта
08.12.2025
Мишустин рассказал о подготовке нового нацпроекта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о подготовке нового национального проекта в России.
Мишустин рассказал о подготовке нового национального проекта "Биоэкономика"
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о подготовке нового национального проекта в России.
«
"В рамках национальной цели "Технологическое лидерство" реализуем восемь национальных проектов. В этом году заканчиваем формирование девятого – "Биоэкономика", который начнет действовать с 2026 года", - сказал Мишустин
на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что правительство РФ
уже отработало к нему все комментарии, в том числе профильной комиссии, Госсовета и Российской академии наук
. Кроме того, правительством начата полномасштабная реализация технологической политики и создана вся обеспечивающая нормативная правовая база в соответствии с профильным законом.
"Мы четко определили те направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей регионов и всей страны. Зафиксировали те сферы, области, где предстоит обеспечить настоящее технологическое лидерство компаний, научных центров, предприятий, чтобы профильные национальные проекты стали проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути", - подчеркнул Мишустин.