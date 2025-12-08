Мишустин рассказал о подготовке нового нацпроекта

"Мы четко определили те направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей регионов и всей страны. Зафиксировали те сферы, области, где предстоит обеспечить настоящее технологическое лидерство компаний, научных центров, предприятий, чтобы профильные национальные проекты стали проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути", - подчеркнул Мишустин.