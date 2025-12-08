Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о подготовке нового нацпроекта - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/mishustin-2060643365.html
Мишустин рассказал о подготовке нового нацпроекта
Мишустин рассказал о подготовке нового нацпроекта - РИА Новости, 08.12.2025
Мишустин рассказал о подготовке нового нацпроекта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о подготовке нового национального проекта в России. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:52:00+03:00
2025-12-08T17:52:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060637952_0:35:2431:1403_1920x0_80_0_0_27e0e3aea66c1d4bdd2f9852d933b50b.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060613234.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060637952_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_ef706895046f86460ff9c4b945e2ace1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, российская академия наук
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Российская академия наук
Мишустин рассказал о подготовке нового нацпроекта

Мишустин рассказал о подготовке нового национального проекта "Биоэкономика"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о подготовке нового национального проекта в России.
«
"В рамках национальной цели "Технологическое лидерство" реализуем восемь национальных проектов. В этом году заканчиваем формирование девятого – "Биоэкономика", который начнет действовать с 2026 года", - сказал Мишустин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что правительство РФ уже отработало к нему все комментарии, в том числе профильной комиссии, Госсовета и Российской академии наук. Кроме того, правительством начата полномасштабная реализация технологической политики и создана вся обеспечивающая нормативная правовая база в соответствии с профильным законом.
"Мы четко определили те направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей регионов и всей страны. Зафиксировали те сферы, области, где предстоит обеспечить настоящее технологическое лидерство компаний, научных центров, предприятий, чтобы профильные национальные проекты стали проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути", - подчеркнул Мишустин.
Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин поручил начать структурную перестройку экономики России
Вчера, 16:43
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала