Уникальные кадры советских мастеров фотографии представили на юбилее МИЭТ

Открытие выставки "Будущее микроэлектроники создается здесь. МИЭТ: вчера и сегодня"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Уникальные архивные кадры, созданные признанными мастерами советской фотографии, легли в основу выставки "Будущее микроэлектроники создается здесь. МИЭТ: вчера и сегодня". Экспозицию представили в Зеленограде РИА Новости и НИУ МИЭТ в канун 60-летия университета.

Московский институт электронной техники (МИЭТ) был основан в спутнике Москвы — городе Зеленограде — в 1965 году как одно из ключевых звеньев в системе отечественной электронной промышленности. К строительству и развитию вуза были привлечены лучшие инженерные и интеллектуальные силы СССР.

Несмотря на обстановку секретности, в которой происходили работы по возведению кластера электроники, в архивах РИА Новости сохранилось множество кадров исторического становления института. Многие из них были сделаны признанными классиками отечественной фотографии. Именно эти работы послужили основой экспозиции, рассказывающей об истории вуза.

О важности исторической памяти и преемственности поколений инженеров рассказал проректор по учебной работе МИЭТ, кандидат технических наук Александр Балашов.

© РИА Новости / Алексей Никольский Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина и проректор по учебной работе МИЭТ Александр Балашов © РИА Новости / Алексей Никольский Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина и проректор по учебной работе МИЭТ Александр Балашов

"Зеленоград создавался как центр советской микроэлектроники. 60 лет назад был создан наш университет, который стал сердцем этого центра. И перед ним стояла и стоит задача готовить лучших исследователей, инженеров, ученых. С этой задачей МИЭТ отлично справляется. Секрет заключается в том, что наука, образование и производство в нашем университете всегда шли рука об руку", — заявил проректор.

Уникальность выставки отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

"Когда мы задумывали этот проект, нам очень хотелось показать динамичность развития, сохранение идей инновационности, которые в университете живут до сих пор. Каждый из представленных архивных кадров — это шедевр, потому что их авторами являются два великих фотографа: Игорь Зотин и Владимир Лагранж", — рассказала Тюрина, добавив, что Зотин на протяжении многих лет фиксировал жизнь университета в формате фоторепортажа, а Лагранж был одним из немногих советских фотографов, работавших в 1970-е годы в технике цветной фотографии.