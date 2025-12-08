Рейтинг@Mail.ru
Уникальные кадры советских мастеров фотографии представили на юбилее МИЭТ
17:20 08.12.2025
Уникальные кадры советских мастеров фотографии представили на юбилее МИЭТ
Уникальные архивные кадры, созданные признанными мастерами советской фотографии, легли в основу выставки "Будущее микроэлектроники создается здесь. МИЭТ: вчера и сегодня".
Уникальные кадры советских мастеров фотографии представили на юбилее МИЭТ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Уникальные архивные кадры, созданные признанными мастерами советской фотографии, легли в основу выставки "Будущее микроэлектроники создается здесь. МИЭТ: вчера и сегодня". Экспозицию представили в Зеленограде РИА Новости и НИУ МИЭТ в канун 60-летия университета.
Московский институт электронной техники (МИЭТ) был основан в спутнике Москвы — городе Зеленограде — в 1965 году как одно из ключевых звеньев в системе отечественной электронной промышленности. К строительству и развитию вуза были привлечены лучшие инженерные и интеллектуальные силы СССР.
Несмотря на обстановку секретности, в которой происходили работы по возведению кластера электроники, в архивах РИА Новости сохранилось множество кадров исторического становления института. Многие из них были сделаны признанными классиками отечественной фотографии. Именно эти работы послужили основой экспозиции, рассказывающей об истории вуза.
О важности исторической памяти и преемственности поколений инженеров рассказал проректор по учебной работе МИЭТ, кандидат технических наук Александр Балашов.
"Зеленоград создавался как центр советской микроэлектроники. 60 лет назад был создан наш университет, который стал сердцем этого центра. И перед ним стояла и стоит задача готовить лучших исследователей, инженеров, ученых. С этой задачей МИЭТ отлично справляется. Секрет заключается в том, что наука, образование и производство в нашем университете всегда шли рука об руку", — заявил проректор.
Уникальность выставки отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
"Когда мы задумывали этот проект, нам очень хотелось показать динамичность развития, сохранение идей инновационности, которые в университете живут до сих пор. Каждый из представленных архивных кадров — это шедевр, потому что их авторами являются два великих фотографа: Игорь Зотин и Владимир Лагранж", — рассказала Тюрина, добавив, что Зотин на протяжении многих лет фиксировал жизнь университета в формате фоторепортажа, а Лагранж был одним из немногих советских фотографов, работавших в 1970-е годы в технике цветной фотографии.
Она подчеркнула, что ни один другой вуз страны не представлен в фотобанках федеральных медиагрупп так масштабно, как МИЭТ, поскольку его развитие всегда находилось в фокусе внимания отечественной и зарубежной журналистики.
 
