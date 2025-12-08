Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, в каких сферах востребована сверхурочная работа - РИА Новости, 08.12.2025
14:07 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/mehanizm-2060568449.html
Ученый рассказал, в каких сферах востребована сверхурочная работа
Ученый рассказал, в каких сферах востребована сверхурочная работа - РИА Новости, 08.12.2025
Ученый рассказал, в каких сферах востребована сверхурочная работа
Механизм сверхурочной работы будет активно востребован в промышленности, сельском хозяйстве, а также в торговле, общепите, гостиничном бизнесе, такое мнение... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:07:00+03:00
2025-12-08T14:07:00+03:00
россия
санкт-петербург
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998937537_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96df2b10d0d2e55e0bd36a42d5f00674.jpg
https://ria.ru/20250421/pereryv-2012432273.html
https://ria.ru/20251208/dokhod-2060489368.html
https://ria.ru/20251201/obed-2057482497.html
россия
санкт-петербург
россия, санкт-петербург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Санкт-Петербург, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Ученый рассказал, в каких сферах востребована сверхурочная работа

Ученый Еремкин: механизм сверхурочной работы будет востребован в промышленности

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЦех
Цех - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Цех. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Механизм сверхурочной работы будет активно востребован в промышленности, сельском хозяйстве, а также в торговле, общепите, гостиничном бизнесе, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Еремкин.
Минэкономразвития совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс РФ, направленные на повышение гибкости трудовых отношений на фоне дефицита кадров на рынке труда в стране. Одно из ключевых предложений: увеличение максимального порога сверхурочной работы, которую работник может выполнить за календарный год, вдвое - до 240 часов.
Перерыв - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Эксперт рассказала, какой перерыв положен работнику в течение дня
21 апреля, 02:17
По словам Еремкина, интерес отдельных работодателей к новым правилам будет высоким, поскольку позволит привлечь к сверхурочной работе значительные трудовые ресурсы.
"Механизм сверхурочной работы будет более активно использоваться в промышленности, где наблюдается рост при остром дефиците квалифицированных кадров. Кроме того, дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве, где наблюдаются сезонные пиковые нагрузки, поэтому переработки могут быть особенно востребованы. Также в некоторой мере интерес со стороны работодателей может возникнуть в секторе услуг (торговля, общепит, гостиничный бизнес), поскольку наблюдается нехватка персонала при высокой текучке и неравномерной нагрузке на работников", - сказал эксперт.
Оценивая инициативу властей с позиции работника, он подчеркнул, что важно соблюсти принцип добровольности. "На таких условиях спрос со стороны работников на дополнительную работу может оказаться довольно высоким, особенно если зарплата является единственным источником дохода... Рост доходов отдельных категорий работников вполне возможен, поскольку добровольная сверхурочная работа повысит заработную плату", - добавил эксперт.
Вместе с тем он отметил, что значительного влияния данной меры на снижение напряженности на рынке труда ожидать не стоит, поскольку причина структурного дефицита кадров кроется в демографических и миграционных проблемах.
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Россиянам могут удвоить лимит сверхурочной работы для роста доходов
Вчера, 08:14
В свою очередь руководитель магистерской программы "Стратегия и технологии HR-менеджмента" Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко указала на необходимость технического и технологического перевооружения промышленности страны.
"Здесь нужны комплексные меры: и подготовка специалистов нового уровня, и технологическое обновление предприятий. Что касается повышения зарплат, нет определенной статистики, насколько работодатели добросовестно оплачивают переработки. В целом вопрос в том, что если сотрудники понимают: задержаться на работе, получая неплохую зарплату, - это нормально, то они могут пойти навстречу работодателю, поработать в выходной или задержаться", - пояснила она.
Сотрудник на производстве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Работникам объяснили, кому оплачивают время перерыва на обед
1 декабря, 02:17
 
Россия
Санкт-Петербург
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Экономика
 
 
