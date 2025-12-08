Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью посла в КНДР Мацегоры

Секретарь Совбеза назвал ушедшего посла настоящим профессионалом и искренним патриотом, который всегда отстаивал интересы России на международной арене.

"Выражаю искренние соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой родным, близким, а также всем, кто знал этого неординарного человека. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил Шойгу.