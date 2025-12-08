Рейтинг@Mail.ru
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью посла в КНДР Мацегоры - РИА Новости, 08.12.2025
22:53 08.12.2025
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью посла в КНДР Мацегоры
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью посла в КНДР Мацегоры - РИА Новости, 08.12.2025
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью посла в КНДР Мацегоры
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНДР Александра Мацегоры,... РИА Новости, 08.12.2025
россия, кндр, азия, александр мацегора, сергей шойгу, александр невский
Россия, КНДР, Азия, Александр Мацегора, Сергей Шойгу, Александр Невский
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью посла в КНДР Мацегоры

Шойгу: работа Мацегоры позволила вывести отношения РФ и КНДР на высокий уровень

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Посол России в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
ХАНОЙ, 8 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНДР Александра Мацегоры, работа которого позволила вывести отношения двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
"С глубоким прискорбием узнал о безвременном уходе из жизни выдающегося советского и российского дипломата Александра Ивановича Мацегоры", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Секретарь Совбеза назвал ушедшего посла настоящим профессионалом и искренним патриотом, который всегда отстаивал интересы России на международной арене.
Шойгу напомнил, что Мацегора с 1978 года занимал важные должности в диппредставительстве СССР и РФ в КНДР. По словам секретаря Совбеза, неравнодушное отношение к делу и беззаветное служение Мацегоры Родине во многом предопределили укрепление сотрудничества России и КНДР, позволили вывести его на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
"Выражаю искренние соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой родным, близким, а также всем, кто знал этого неординарного человека. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил Шойгу.
Мацегора родился 21 ноября 1955 года. На дипломатическую службу пришел в 1999 году. В разные годы работал заведующим консульским отделом посольства в Пхеньяне, консулом-советником в Пусане (Республика Корея). В начале 2000-х был начальником отдела Кореи первого департамента Азии МИД России, с 2011 по 2014 годы - заместителем директора первого департамента Азии. В декабре 2014 года был назначен послом в КНДР. За свои заслуги Мацегора был награждён орденом Дружбы и орденом Александра Невского. В 2015 году удостоен ордена Дружбы I степени КНДР.
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
РоссияКНДРАзияАлександр МацегораСергей ШойгуАлександр Невский
 
 
