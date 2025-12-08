Биография Александра Мацегоры

Оглавление Образование

Карьера

Награды

Смерть

Российский дипломат Александр Иванович Мацегора родился 21 ноября 1955 года в Одессе Украинской ССР (ныне Украина).

Образование

В 1978 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений МИД СССР (ныне МГИМО МИД России).

Карьера

В 1978-1983, 1986-1993, 1999-2003 годах был сотрудником советских и российских загранучреждений в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) и Республике Корея: работал переводчиком; старшим экономистом Торгпредства СССР в КНДР; был представителем Союза советских обществ дружбы в КНДРД; директором Советского культурного центра "Волга" в Пхеньяне; заместителем торгпреда СССР / России в КНДР; первым секретарем, заведующим консульским отделом посольства России в КНДР; консулом-советником Генконсульства России в Пусане (Республика Корея).

В разные годы был сотрудником восточного управления министерства внешней торговли СССР, научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук.

В 2005-2006 годах – начальник отдела Кореи в первом департаменте Азии МИД России.

В 2006-2011 годах был советником-посланником посольства России в КНДР.

Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (2011).

Был инициатором создания (1994) и руководителем "Русско-корейского торгового дома", который участвовал в проработке и реализации ряда торгово-экономических программ сотрудничества с КНДР.

Награды

За "большой вклад в развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между КНДР и Российской Федерацией" Президиум Верховного народного собрания КНДР наградил Александра Мацегору Орденом дружбы первой степени (2015).

Смерть

6 декабря 2025 года Александр Мацегора скончался