Биография Александра Мацегоры

Оглавление
Российский дипломат Александр Иванович Мацегора родился 21 ноября 1955 года в Одессе Украинской ССР (ныне Украина).
Образование
В 1978 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений МИД СССР (ныне МГИМО МИД России).
Карьера
В 1978-1983, 1986-1993, 1999-2003 годах был сотрудником советских и российских загранучреждений в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) и Республике Корея: работал переводчиком; старшим экономистом Торгпредства СССР в КНДР; был представителем Союза советских обществ дружбы в КНДРД; директором Советского культурного центра "Волга" в Пхеньяне; заместителем торгпреда СССР / России в КНДР; первым секретарем, заведующим консульским отделом посольства России в КНДР; консулом-советником Генконсульства России в Пусане (Республика Корея).
В разные годы был сотрудником восточного управления министерства внешней торговли СССР, научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук.
В 2005-2006 годах – начальник отдела Кореи в первом департаменте Азии МИД России.
В 2006-2011 годах был советником-посланником посольства России в КНДР.
С 26 декабря 2014 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР.
Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (2011).
Был инициатором создания (1994) и руководителем "Русско-корейского торгового дома", который участвовал в проработке и реализации ряда торгово-экономических программ сотрудничества с КНДР.
Награды
За "большой вклад в развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между КНДР и Российской Федерацией" Президиум Верховного народного собрания КНДР наградил Александра Мацегору Орденом дружбы первой степени (2015).
Смерть
6 декабря 2025 года Александр Мацегора скончался.
