Лидеры семи стран призвали ЕК поторопиться с решением по российским активам

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Лидеры Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии, Польши и Ирландии написали письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште с призывом поторопиться в поиске решений по возможностям использования замороженных российских активов.