Лидеры семи стран призвали ЕК поторопиться с решением по российским активам - РИА Новости, 08.12.2025
11:37 08.12.2025
Лидеры семи стран призвали ЕК поторопиться с решением по российским активам
Лидеры семи стран призвали ЕК поторопиться с решением по российским активам - РИА Новости, 08.12.2025
Лидеры семи стран призвали ЕК поторопиться с решением по российским активам
Лидеры Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии, Польши и Ирландии написали письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште с призывом...
в мире
россия
украина
эстония
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
евросоюз
еврокомиссия
россия
украина
эстония
Лидеры семи стран призвали ЕК поторопиться с решением по российским активам

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Лидеры Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии, Польши и Ирландии написали письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште с призывом поторопиться в поиске решений по возможностям использования замороженных российских активов.
"Учитывая нынешний масштаб и экстренный характер украинских бюджетных и военных нужд, мы решительно поддерживаем предложение Еврокомиссии о репарационном кредите, финансируемом за счет средств от замороженных российских активов в ЕС... Время играет существенную роль", - написали лидеры и призвали ЕС принять соответствующее решение, следует из текста письма, опубликованного изданием Politico.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
