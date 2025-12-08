Названы регионы России с самыми "длинными" кредитами в магазинах

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Самый длинный средний срок кредита в магазине (POS-кредит) в России в октябре отмечен в Кемеровской области и Ставропольском крае - 14,6 месяца, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Согласно материалам НБКИ, средний срок POS-кредита в Кемеровской области и Ставропольском крае по сравнению с октябрем прошлого года снизился на 2% и 2,7% соответственно.
В топ-10 регионов РФ с самым длинным средним сроком POS-кредита также вошли Самарская, Саратовская и Тюменская области - 14,5 месяца. Также Красноярский и Краснодарский края (14,2 и 14,1 месяца соответственно), Челябинская область (14,1 месяца), Татарстан (14 месяцев) и Новосибирская область (13,9 месяца).
В свою очередь наименьший показатель среднего срока POS-кредитов продемонстрировали Москва (12,7 месяца), Нижегородская область (12,9 месяца), Санкт-Петербург (13 месяцев).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в октябре 2025 года средний срок POS-кредитов (товарных кредитов) кредитов составил 13,7 месяца, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% (или на 1 месяц) (в октябре 2024 года – 14,7 месяца)", - также говорится в сообщении.
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит
18 ноября, 02:17