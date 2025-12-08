https://ria.ru/20251208/kchr-2060597341.html
Темрезову представили проект схемы обращения с отходами в КЧР
Темрезову представили проект схемы обращения с отходами в КЧР - РИА Новости, 08.12.2025
Темрезову представили проект схемы обращения с отходами в КЧР
Главе Карачаево-Черкесской республики Рашиду Темрезову представили проект новой территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:34:00+03:00
2025-12-08T15:34:00+03:00
2025-12-08T15:34:00+03:00
карачаево-черкесская республика
жкх
рашид темрезов
российский экологический оператор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060594347_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_c174cc277b9736106d363e5123c52ce9.jpg
https://ria.ru/20251205/kravtsov-2060184468.html
https://ria.ru/20251205/temrezov-2060008333.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060594347_105:0:1242:853_1920x0_80_0_0_4aefe4104b3af18005015e6271f393f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, рашид темрезов, российский экологический оператор
Карачаево-Черкесская Республика, ЖКХ, Рашид Темрезов, Российский экологический оператор
Темрезову представили проект схемы обращения с отходами в КЧР
Главе КЧР Темрезову показали проект схемы обращения с отходами в регионе
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главе Карачаево-Черкесской республики Рашиду Темрезову представили проект новой территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе – с твердыми отходами.
Глава региона провел тематическое совещание в понедельник.
"Эта тема актуальная для жителей Карачаево-Черкесии из разных населенных пунктов, что подтверждается многочисленными обращениями граждан, в том числе на Прямую линию", – написал Темрезов в своем официальном канале в мессенджере Max.
Так, участники заседания рассмотрели ситуацию и актуальные проблемы отрасли, а также меры, необходимые для повышения эффективности работы. Особое внимание уделили модернизации инфраструктуры, необходимости ликвидации несанкционированных свалок, повышению качества услуг для населения и усилению контроля за деятельностью региональных операторов.
Проект новой территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в республике, представила министр природных ресурсов и экологии КЧР Диана Кочкарова.
Темрезов отметил, что на сегодняшний день документ согласован с заинтересованными федеральными и исполнительными органами власти, а также с ППК "Российский экологический оператор". Его основная цель – достижение целей федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" нацпроекта "Экологическое благополучие", в том числе повышение эффективности работы региональных операторов.
"Подчеркнул, что в этой работе важен порядок, четкость и эффективное выполнение обязательств. От качественной работы системы обращения с ТКО, в том числе зависят комфорт и качество жизни наших жителей", – заявил Темрезов по итогам совещания.