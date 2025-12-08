Темрезову представили проект схемы обращения с отходами в КЧР

Рейтинг@Mail.ru
Карачаево-Черкесская Республика
 
15:34 08.12.2025
Главе Карачаево-Черкесской республики Рашиду Темрезову представили проект новой территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления
жкх, рашид темрезов, российский экологический оператор
Карачаево-Черкесская Республика, ЖКХ, Рашид Темрезов, Российский экологический оператор
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
© Фото : канал Рашида Темрезова в мессенджере Max
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главе Карачаево-Черкесской республики Рашиду Темрезову представили проект новой территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе – с твердыми отходами.
Глава региона провел тематическое совещание в понедельник.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Кравцов обсудил с Темрезовым развитие системы образования в КЧР
5 декабря, 18:23
"Эта тема актуальная для жителей Карачаево-Черкесии из разных населенных пунктов, что подтверждается многочисленными обращениями граждан, в том числе на Прямую линию", – написал Темрезов в своем официальном канале в мессенджере Max.
Так, участники заседания рассмотрели ситуацию и актуальные проблемы отрасли, а также меры, необходимые для повышения эффективности работы. Особое внимание уделили модернизации инфраструктуры, необходимости ликвидации несанкционированных свалок, повышению качества услуг для населения и усилению контроля за деятельностью региональных операторов.
Проект новой территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в республике, представила министр природных ресурсов и экологии КЧР Диана Кочкарова.
Темрезов отметил, что на сегодняшний день документ согласован с заинтересованными федеральными и исполнительными органами власти, а также с ППК "Российский экологический оператор". Его основная цель – достижение целей федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" нацпроекта "Экологическое благополучие", в том числе повышение эффективности работы региональных операторов.
"Подчеркнул, что в этой работе важен порядок, четкость и эффективное выполнение обязательств. От качественной работы системы обращения с ТКО, в том числе зависят комфорт и качество жизни наших жителей", – заявил Темрезов по итогам совещания.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Темрезов: КЧР едина в поддержке наших защитников и жителей новых регионов
5 декабря, 11:59
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЖКХРашид ТемрезовРоссийский экологический оператор
 
 
