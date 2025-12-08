Темрезову представили проект схемы обращения с отходами в КЧР

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главе Карачаево-Черкесской республики Рашиду Темрезову представили проект новой территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе – с твердыми отходами.

Глава региона провел тематическое совещание в понедельник.

"Эта тема актуальная для жителей Карачаево-Черкесии из разных населенных пунктов, что подтверждается многочисленными обращениями граждан, в том числе на Прямую линию", – написал Темрезов в своем официальном канале в мессенджере Max.

Так, участники заседания рассмотрели ситуацию и актуальные проблемы отрасли, а также меры, необходимые для повышения эффективности работы. Особое внимание уделили модернизации инфраструктуры, необходимости ликвидации несанкционированных свалок, повышению качества услуг для населения и усилению контроля за деятельностью региональных операторов.

Проект новой территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в республике, представила министр природных ресурсов и экологии КЧР Диана Кочкарова.

Темрезов отметил, что на сегодняшний день документ согласован с заинтересованными федеральными и исполнительными органами власти, а также с ППК "Российский экологический оператор". Его основная цель – достижение целей федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" нацпроекта "Экологическое благополучие", в том числе повышение эффективности работы региональных операторов.