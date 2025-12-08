Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки в Тихом океане произошел ощутимый афтершок
05:29 08.12.2025 (обновлено: 06:45 08.12.2025)
У берегов Камчатки в Тихом океане произошел ощутимый афтершок
У берегов Камчатки в Тихом океане произошел ощутимый афтершок
У юго-восточного побережья Камчатки в Тихом океане произошел ощутимый афтершок, сообщает Главное управление МЧС России по региону. РИА Новости, 08.12.2025
У берегов Камчатки в Тихом океане произошел ощутимый афтершок

У берегов Камчатки зафиксировали афтершок магнитудой 6,0

Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек — РИА Новости. У юго-восточного побережья Камчатки в Тихом океане произошел ощутимый афтершок, сообщает Главное управление МЧС России по региону.
"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днём 8 декабря в акватории Тихого океана зарегистрирован ощущаемый афтершок произошедшего 30 июля сейсмособытия", — рассказали спасатели.
Как уточняется, землетрясение произошло в точке с координатами 51.304° северной широты, 159.738° восточной долготы, на глубине 15 километров.
"Магнитуда сейсмособытия составила 6,0. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 211 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", — отметили в ведомстве.
По данным управления МЧС, в отдельных районах краевой столицы подземные толчки ощущались силой до двух баллов.
"Угроза цунами не объявлялась", — резюмируется в сообщении.
При этом в результате бедствия повредилось здание Северо-Курильской центральной районной больницы в Сахалинской области. В частности, там прорвало трубу отопления.
Землетрясение, произошедшее в регионе 30 июля стало одним из крупнейших с 1900 года. Его магнитуда составила 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. При этом, по данным сейсмологов, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются.
ПроисшествияТихий океанКамчатский крайКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
