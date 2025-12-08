У берегов Камчатки в Тихом океане произошел ощутимый афтершок

При этом в результате бедствия повредилось здание Северо-Курильской центральной районной больницы в Сахалинской области. В частности, там прорвало трубу отопления.

Землетрясение, произошедшее в регионе 30 июля стало одним из крупнейших с 1900 года. Его магнитуда составила 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. При этом, по данным сейсмологов, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются.