Израиль никуда не уйдет с Голанских высот, считает эксперт
08.12.2025
14:26 08.12.2025
Израиль никуда не уйдет с Голанских высот, считает эксперт
Израиль никуда не уйдет с Голанских высот, считает эксперт
Израиль никуда не уйдет с Голанских высот, считает эксперт

Израильская бронетехника на границе с Сирией
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Израиль не будет уводить свои войска с буферной зоны на Голанских высотах, так как ему нужны гарантии безопасности северных границ, рассказал в беседе с РИА Новости заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бахрейне (с 2008 по 2015 годы) Виктор Смирнов.
"Голаны - это сирийская территория. Что касается военных действий, в результате которых Израиль занял эти буферные зоны, никуда он не уйдет… Те районы, которые находятся вдоль границы, будет контролировать Израиль до тех пор, пока он не сочтет свой суверенитет в области безопасности обеспеченным", - заявил РИА Новости эксперт.
После смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа израильская армия заняла буферную зону безопасности на Голанских высотах на юге Сирии и осуществила ряд воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада. Эти действия власти Израиля объясняли интересами безопасности для своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и военной техники в руки новых властей в Дамаске.
Израиль и Сирия уже несколько месяцев ведут переговоры по соглашению о безопасности. В ноябре израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала о тупике в переговорах, который связан с тем, что Израиль не готов принять требование аш-Шараа об отводе израильских войск со всех позиций, захваченных израильскими военными на юге Сирии после ухода Асада. Источники утверждают, что Израиль выведет войска с некоторых из этих позиций только в обмен на полноценное мирное соглашение с Сирией, а не на соглашение о безопасности. Однако в настоящее время такого соглашения не предвидится, отмечала гостелерадиокомпания.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
