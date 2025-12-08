Израиль никуда не уйдет с Голанских высот, считает эксперт

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Израиль не будет уводить свои войска с буферной зоны на Голанских высотах, так как ему нужны гарантии безопасности северных границ, рассказал в беседе с РИА Новости заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бахрейне (с 2008 по 2015 годы) Виктор Смирнов.

Израиль и Сирия уже несколько месяцев ведут переговоры по соглашению о безопасности. В ноябре израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала о тупике в переговорах, который связан с тем, что Израиль не готов принять требование аш-Шараа об отводе израильских войск со всех позиций, захваченных израильскими военными на юге Сирии после ухода Асада. Источники утверждают, что Израиль выведет войска с некоторых из этих позиций только в обмен на полноценное мирное соглашение с Сирией, а не на соглашение о безопасности. Однако в настоящее время такого соглашения не предвидится, отмечала гостелерадиокомпания.