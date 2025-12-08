Две трети испанцев требуют досрочных выборов, показал опрос

МАДРИД, 8 дек - РИА Новости. Две трети испанцев считают необходимым провести досрочные выборы из-за ухудшения функционирования государственных институтов и ослабления парламентских позиций правительства премьер-министра Педро Санчеса, следует из результатов опроса Sigma Dos для газеты Mundo.

"Два из трех опрошенных, 65,7%, требуют немедленного проведения выборов, поскольку считают, что правительство испытывает очевидные трудности в парламенте, а институциональная система страны серьезно ухудшилась", - пишет издание.

По его информации, запрос на досрочные выборы наиболее выражен среди избирателей, поддерживающих правые силы: 96,8% сторонников главной оппозиционной Народной партии (НП) и 94,5% сторонников крайне правой Vox уверены, что новые выборы должны состояться немедленно. При этом даже среди тех, кто на прошлых выборах поддержал правящую Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП), 41% выступают за новые выборы. Среди избирателей Sumar, левого блока, входящего в коалиционное правительство, досрочных выборов хочет лишь каждый четвертый.

Опрос также фиксирует заметное падение доверия ко всем ключевым институтам страны. Ни одной из основных государственных структур, включая судебную систему, правительство и парламент, не доверяют даже 30% опрошенных.

Нынешнее правительство Испании представляет собой коалицию правящей ИСРП и Sumar, которая держится на поддержке небольших националистических и региональных партий, включая каталонские и баскские силы. Такая конструкция осложняет принятие законов.