Рейтинг@Mail.ru
Две трети испанцев требуют досрочных выборов, показал опрос - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 08.12.2025 (обновлено: 16:05 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/ispaniya-2060603301.html
Две трети испанцев требуют досрочных выборов, показал опрос
Две трети испанцев требуют досрочных выборов, показал опрос - РИА Новости, 08.12.2025
Две трети испанцев требуют досрочных выборов, показал опрос
Две трети испанцев считают необходимым провести досрочные выборы из-за ухудшения функционирования государственных институтов и ослабления парламентских позиций... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:03:00+03:00
2025-12-08T16:05:00+03:00
в мире
испания
педро санчес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013949558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c3403bc97ac3f8d772b5fc3088ee8965.jpg
https://ria.ru/20251130/es-2058752233.html
https://ria.ru/20251202/germaniya-2059372114.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013949558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d2738437e1fda28d7e2572a71c91fa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, педро санчес
В мире, Испания, Педро Санчес
Две трети испанцев требуют досрочных выборов, показал опрос

Mundo: Две трети испанцев хотят провести досрочные выборы из-за политики Санчеса

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкВид на Мадрид
Вид на Мадрид - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Вид на Мадрид. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 8 дек - РИА Новости. Две трети испанцев считают необходимым провести досрочные выборы из-за ухудшения функционирования государственных институтов и ослабления парламентских позиций правительства премьер-министра Педро Санчеса, следует из результатов опроса Sigma Dos для газеты Mundo.
"Два из трех опрошенных, 65,7%, требуют немедленного проведения выборов, поскольку считают, что правительство испытывает очевидные трудности в парламенте, а институциональная система страны серьезно ухудшилась", - пишет издание.
Участники акции протеста против коррупции в правительстве в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Испании тысячи человек вышли на протесты против коррупции в правительстве
30 ноября, 16:27
По его информации, запрос на досрочные выборы наиболее выражен среди избирателей, поддерживающих правые силы: 96,8% сторонников главной оппозиционной Народной партии (НП) и 94,5% сторонников крайне правой Vox уверены, что новые выборы должны состояться немедленно. При этом даже среди тех, кто на прошлых выборах поддержал правящую Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП), 41% выступают за новые выборы. Среди избирателей Sumar, левого блока, входящего в коалиционное правительство, досрочных выборов хочет лишь каждый четвертый.
Опрос также фиксирует заметное падение доверия ко всем ключевым институтам страны. Ни одной из основных государственных структур, включая судебную систему, правительство и парламент, не доверяют даже 30% опрошенных.
Нынешнее правительство Испании представляет собой коалицию правящей ИСРП и Sumar, которая держится на поддержке небольших националистических и региональных партий, включая каталонские и баскские силы. Такая конструкция осложняет принятие законов.
Опрос был проведен среди 1 565 совершеннолетних граждан Испании с правом голоса с 26 ноября по 5 декабря 2025 года, погрешность составляет 2,4%.
Олаф Шольц и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Мерц опередил Шольца по непопулярности среди немцев, показал опрос
2 декабря, 22:39
 
В миреИспанияПедро Санчес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала