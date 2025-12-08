Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии решил ударить по России с нового фланга - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 08.12.2025 (обновлено: 16:20 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/germaniya-2060563195.html
Глава МИД Германии решил ударить по России с нового фланга
Глава МИД Германии решил ударить по России с нового фланга - РИА Новости, 08.12.2025
Глава МИД Германии решил ударить по России с нового фланга
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль решил вслед за французским коллегой Эммануэлем Макроном отправиться в Китай на переговоры. Об этом сообщила его РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:51:00+03:00
2025-12-08T16:20:00+03:00
в мире
украина
эммануэль макрон
си цзиньпин
китай
германия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017125071_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_8d4bad1085cfd25c0043a04727864675.jpg
https://ria.ru/20251208/evropa-2060437080.html
https://ria.ru/20251208/zapad-2060533492.html
https://ria.ru/20251207/makron-2060417244.html
украина
китай
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017125071_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38718b00d97beb67069d4115d4377a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эммануэль макрон, си цзиньпин, китай, германия, дмитрий песков
В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Китай, Германия, Дмитрий Песков
Глава МИД Германии решил ударить по России с нового фланга

Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал КНР повлиять на РФ из-за переговоров по Украине

© AP Photo / Carlos JassoЙохан Вадефуль
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Carlos Jasso
Йохан Вадефуль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль решил вслед за французским коллегой Эммануэлем Макроном отправиться в Китай на переговоры. Об этом сообщила его пресс-служба.
Отмечается, что целью будет попытка заставить Пекин надавить на Москву в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Четвертый рейх обречен: Европе пора умереть, чтобы возродиться
Вчера, 08:00

Для Макрона его визит завершился не совсем удачно, поскольку по возвращении во Францию он пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину пошлинами от Евросоюза.

"Ни одна другая страна не обладает таким влиянием на Россию, как Китай…" — заявил Вадефуль.
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
На Западе резко отреагировали на немецкий план войны против России
Вчера, 12:20
Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Украине в рамках мирного урегулирования конфликта предстоит, возможно, согласиться на "болезненные уступки" и провести всенародный референдум. Он также отметил, что шанс на прекращение огня на Украине "еще никогда не был таким высоким", как сейчас.
В Кремле не раз заявляли, что Москва сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, поскольку пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в ходе российских наступательных действий.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Макрон пригрозил Китаю пошлинами от ЕС
7 декабря, 15:03
 
В миреУкраинаЭммануэль МакронСи ЦзиньпинКитайГерманияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала