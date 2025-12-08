МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль решил вслед за французским коллегой Эммануэлем Макроном отправиться в Китай на переговоры. Об этом сообщила его пресс-служба.
Для Макрона его визит завершился не совсем удачно, поскольку по возвращении во Францию он пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину пошлинами от Евросоюза.
"Ни одна другая страна не обладает таким влиянием на Россию, как Китай…" — заявил Вадефуль.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Украине в рамках мирного урегулирования конфликта предстоит, возможно, согласиться на "болезненные уступки" и провести всенародный референдум. Он также отметил, что шанс на прекращение огня на Украине "еще никогда не был таким высоким", как сейчас.
В Кремле не раз заявляли, что Москва сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, поскольку пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в ходе российских наступательных действий.
