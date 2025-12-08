Автопарк правительства Приамурья в перспективе переведут на газ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ускорить процесс газификации домов и автотранспорта, а в перспективе на газомоторное топливо также планируется перевести автопарк правительства Приамурья, сообщает правительство региона.

Ход работы по газификации транспорта и частных домовладений на территории области обсудили в правительстве региона.

"Минтрансу нужно активнее работать с региональными перевозчиками. Организовать для них экскурсию на автоколонну Благовещенска , где есть техника на газомоторном топливе, рассказать, какой экономический эффект это дает. Поручил на форуме "АмурЭкспо" в мае организовать отдельную сессию по газификации и особое внимание уделить транспорту. Перевозчики смогут узнать о перспективах перехода на газ, мерах поддержки, а также познакомиться с опытом коллег, которые уже сейчас используют газомоторную технику. Автопарки областного правительства и администраций Благовещенска и Свободного в перспективе также нужно перевести на газомоторное топливо. Хочешь показать пример — начни с себя", - сказал Орлов

Также губернатор поручил оказать содействие инвестору, который строит заправочную инфраструктуру в регионе. На совещании отметили, что в Свободном в середине следующего года введут в эксплуатацию автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию. Сейчас Агентство по привлечению инвестиций области сопровождает инвестпроекты по строительству газозаправочной инфраструктуры в Благовещенске и Свободном, а в перспективе — и газозаправочной станции для заправки грузовиков в Белогорске

Кроме того, в текущем году по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" для Свободного приобрели 18 "газовых" автобусов. В следующем году планируется закупить еще 33 автобуса, из которых 24 пойдут в Благовещенск, 9 - направят в Свободный. В 2027 году в планах пополнить автопарк амурской столицы еще 27 автобусами, работающими на газе, отметили в правительстве.

Параллельно в Благовещенске перевели на газомоторное топливо 25 автомобилей такси, что позволило значительно сократить расходы на эксплуатацию, повысить экономичность поездок и снизить объемы выбрасываемых вредных веществ. Ещё 25 новых автомобилей закупят и газифицируют весной 2026 года. В службе "Дорожный патруль" из 16 автомобилей, четыре уже с битопливной системой, еще четыре переоборудуют на газ до конца этого года.