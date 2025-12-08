Рейтинг@Mail.ru
Автопарк правительства Приамурья в перспективе переведут на газ - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
07:25 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/gaz-2060485950.html
Автопарк правительства Приамурья в перспективе переведут на газ
Автопарк правительства Приамурья в перспективе переведут на газ - РИА Новости, 08.12.2025
Автопарк правительства Приамурья в перспективе переведут на газ
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ускорить процесс газификации домов и автотранспорта, а в перспективе на газомоторное топливо также планируется РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:25:00+03:00
2025-12-08T07:25:00+03:00
амурская область
благовещенск
свободный
амурская область
василий орлов (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908009141_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_823cf7395274208b39244c371ba06cf7.jpg
https://ria.ru/20250709/priamure-2028106146.html
https://ria.ru/20250620/orlov-2024192209.html
благовещенск
свободный
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908009141_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c9952e1b6df33ede11d277f7657b0ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
благовещенск, свободный, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Благовещенск, Свободный, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Автопарк правительства Приамурья в перспективе переведут на газ

Орлов поручил ускорить газификацию домов и автотранспорта в Приамурье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Хэйхэ (КНР) с набережной реки Амур в Благовещенске
Вид на город Хэйхэ (КНР) с набережной реки Амур в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на город Хэйхэ (КНР) с набережной реки Амур в Благовещенске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ускорить процесс газификации домов и автотранспорта, а в перспективе на газомоторное топливо также планируется перевести автопарк правительства Приамурья, сообщает правительство региона.
Ход работы по газификации транспорта и частных домовладений на территории области обсудили в правительстве региона.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Губернатор Приамурья настаивает на частичной газификации ТЭЦ Благовещенска
9 июля, 11:41
"Минтрансу нужно активнее работать с региональными перевозчиками. Организовать для них экскурсию на автоколонну Благовещенска, где есть техника на газомоторном топливе, рассказать, какой экономический эффект это дает. Поручил на форуме "АмурЭкспо" в мае организовать отдельную сессию по газификации и особое внимание уделить транспорту. Перевозчики смогут узнать о перспективах перехода на газ, мерах поддержки, а также познакомиться с опытом коллег, которые уже сейчас используют газомоторную технику. Автопарки областного правительства и администраций Благовещенска и Свободного в перспективе также нужно перевести на газомоторное топливо. Хочешь показать пример — начни с себя", - сказал Орлов.
Также губернатор поручил оказать содействие инвестору, который строит заправочную инфраструктуру в регионе. На совещании отметили, что в Свободном в середине следующего года введут в эксплуатацию автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию. Сейчас Агентство по привлечению инвестиций области сопровождает инвестпроекты по строительству газозаправочной инфраструктуры в Благовещенске и Свободном, а в перспективе — и газозаправочной станции для заправки грузовиков в Белогорске.
Кроме того, в текущем году по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" для Свободного приобрели 18 "газовых" автобусов. В следующем году планируется закупить еще 33 автобуса, из которых 24 пойдут в Благовещенск, 9 - направят в Свободный. В 2027 году в планах пополнить автопарк амурской столицы еще 27 автобусами, работающими на газе, отметили в правительстве.
Параллельно в Благовещенске перевели на газомоторное топливо 25 автомобилей такси, что позволило значительно сократить расходы на эксплуатацию, повысить экономичность поездок и снизить объемы выбрасываемых вредных веществ. Ещё 25 новых автомобилей закупят и газифицируют весной 2026 года. В службе "Дорожный патруль" из 16 автомобилей, четыре уже с битопливной системой, еще четыре переоборудуют на газ до конца этого года.
Также на совещании обсудили ход социальной газификации области. На сегодня жители Приамурья подали 1502 заявки на догазификацию. Большинство желающих — 885 — из Свободного. Благовещенцы успели подать 332 заявки, жители Чигирей — 236, жители Новоивановки Свободненского округа — 49. Со следующего года программа социальной газификации начнет действовать в Благовещенске и Чигирях. Для нуждающихся категорий граждан предусмотрена субсидия на газификацию до 300 тысяч рублей.
Василий Орлов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Уровень газификации Приамурья вырос до 8% за четыре года, сообщил Орлов
20 июня, 12:55
 
Амурская областьБлаговещенскСвободныйАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала