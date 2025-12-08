"ЕС нужно устранить, а странам вернуть их суверенитет, — написал в соцсети Илон Маск, — чтобы правительства могли лучше представлять свои народы". "Именно", — прокомментировал пост зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Российский и американский политики — а Илон Маск , конечно, не просто богатей, а влиятельнейший политический деятель современности — не столько призывают к чему-то, сколько констатируют реальное положение вещей.

Евросоюз раскалывается прямо сейчас по множеству вопросов, и все эти вопросы экзистенциальны. И ни по одному из них страны не могут прийти к согласию.

Страны Восточной Европы делают все, чтобы не пускать к себе нелегальных мигрантов. Это вызывает возмущение Старой Европы, откровенно замещающей население своих мегаполисов.

Словакия, Тот же раскол по вопросу половых извращений и смены пола. Польша Венгрия держат оборону против нетрадиционных ценностей, прекрасно понимая, что защищают от растления своих детей и молодежь — свое будущее.

Когда начался украинский кризис, Брюсселю пришлось нещадно прессовать большинство стран, чтобы подписать их на антироссийские санкции. С боем принимались решения о финансовой поддержке киевского режима, о поставках оружия. Невидимые миру слезы лились на обсуждении роста военных расходов в рамках НАТО

Италия, Ну а когда Трамп снял Украину с довольствия и велел европейцам содержать ее самим, тут рвануло по полной. Закредитованные Испания Греция не хотят влезать в новые долги. Поэтому началась непристойная возня вокруг замороженных российских активов — и вдруг, откуда ни возьмись, нарисовался новый диссидент. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер бросился на амбразуру и принялся отстаивать российские деньги, понимая, что Москва потом разорит его страну судебными исками.

А еще на наших глазах возникает противостояние военное. Германия развивает свой ВПК, готовится ввести обязательный призыв, начались разговоры насчет ядерного оружия. На это с возмущением смотрит Франция — ядерная держава и признанный военный лидер ЕС . Эти страны с увлечением воевали на протяжении столетий, поубивали друг у друга миллионы людей — сейчас вспоминаются все незажившие раны.

Бензинчика в костерок, разгорающийся внутри ЕС, подливает экономический крах. Только за последние три года Евросоюз потерял на антироссийских санкциях более полутора триллионов евро. Прибавьте к этому расходы на Украину, содержание ВСУ и украинских беженцев. Плюс общее обнищание из-за отказа от русских углеводородов.

Отдельные страны пытаются сепаратно решать экономические вопросы с Россией , но тут же следует окрик из Брюсселя: "Нечего вам! Нищайте вместе со всеми!"

А еще грядет противостояние с Китаем , и тут тоже отдельные страны пытаются химичить, сохраняя с ним сотрудничество, ведь иначе они просто разорятся. Но Брюссель опять щелкает кнутом.

Уникально тут то, что суверенными (когда-то, по крайней мере) государствами рулит брюссельская бюрократия, которая никогда никуда никем не выбиралась. Персонажи типа Урсулы фон дер Ляйен получили свою неслыханную власть просто по наследству. Поэтому они страстно ненавидят реальную демократию: кошмарят истинно популярных политиков и отменяют результаты выборов, если они им не нравятся.

Сверхзадача этой бюрократии — сохранить личную власть и запрессовать любой росток свободомыслия в Европе . Эту агрессивную диктатуру тот же Маск справедливо назвал "четвертым рейхом".

Сегодня борьба с Брюсселем составляет все содержание внутренней политики стран ЕС.

В таком положении Евросоюз не может ставить какие-то общие цели или вести согласованную политику. Неудивительно, что, по словам Петера Сийярто , ЕС "больше не является ведущим игроком ни в мировой политике, ни в мировой экономике".

И действительно, сверхдержавы современности — Россия, КНР и США — решают мировые проблемы без участия ЕС. Наглядный пример — урегулирование на Украине, где европейцев выставили на мороз, чтобы не мешались.

Выгодны ли европейские распри России? Да, конечно. Провоцируем ли мы их? Ни в коем случае. У Москвы хватает своих проблем, а все внутренние конфликты европейцы прекрасно организуют себе сами.

Есть ли у Старого Света шанс вернуться на мировую арену — в статусе субъекта, а не объекта? У Евросоюза — нет: "четвертый рейх" обречен или самоубиться о Россию, или развалиться. А вот у отдельных стран Европы, конечно, есть. И Франция может стать важным игроком, и Германия. Это уже блистательно сделала Венгрия — ее политический вес сегодня далеко превосходит ее экономическую значимость.