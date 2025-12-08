Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган обсудил с Орбаном ситуацию на Украине - РИА Новости, 08.12.2025
19:41 08.12.2025
Эрдоган обсудил с Орбаном ситуацию на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном текущую ситуацию на Украине, и подтвердил, что Анкара...
Эрдоган обсудил с Орбаном ситуацию на Украине

АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном текущую ситуацию на Украине, и подтвердил, что Анкара продолжит дипломатические инициативы.
Переговоры лидеров прошли в понедельник в Стамбуле.
В заявлении для прессы по итогам переговоров в Стамбуле Эрдоган отметил, что стороны уделили особое внимание последним событиям вокруг украинского конфликта.
"С самого начала мы мобилизуем все наши возможности, чтобы установить справедливый и прочный мир. Мы продолжим усилия в этом направлении", - подчеркнул турецкий лидер.
