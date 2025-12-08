Эрдоган и Орбан обсудят американский план по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Инициатива США по урегулированию конфликта на Украине войдет в повестку переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.