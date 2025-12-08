Эрдоган и Орбан обсудят американский план по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Инициатива США по урегулированию конфликта на Украине войдет в повестку переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Тема Украины войдет во внешнеполитическую повестку переговоров двух лидеров. Планируются обсуждения известной инициативы американской стороны по урегулированию конфликта, возможные совместные посреднические усилия", - уточнил собеседник агентства.
По итогам переговоров двух лидеров ожидается их заявление для СМИ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.