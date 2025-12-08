Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган и Орбан обсудят американский план по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 08.12.2025 (обновлено: 10:23 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/erdogan-2060505638.html
Эрдоган и Орбан обсудят американский план по Украине, сообщил источник
Эрдоган и Орбан обсудят американский план по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 08.12.2025
Эрдоган и Орбан обсудят американский план по Украине, сообщил источник
Инициатива США по урегулированию конфликта на Украине войдет в повестку переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:20:00+03:00
2025-12-08T10:23:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
виктор орбан
владимир путин
юрий ушаков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958731014_32:69:1889:1113_1920x0_80_0_0_c38f091bd2a58e5466a7b54a3097c2e6.jpg
https://ria.ru/20251207/plan-2060426716.html
https://ria.ru/20251207/ukraina-2060385038.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958731014_134:64:1533:1113_1920x0_80_0_0_45f08f480ffe8b4fe28077cb9ca88a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, виктор орбан, владимир путин, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Эрдоган и Орбан обсудят американский план по Украине, сообщил источник

РИА Новости: Эрдоган и Орбан в Стамбуле обсудят план США по Украине

© Фото : Orbán Viktor/XПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Orbán Viktor/X
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Инициатива США по урегулированию конфликта на Украине войдет в повестку переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Орбан прибыл в турецкий мегаполис, где в понедельник состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция - Венгрия.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг перед прибытием украинской делегации в Брюссель - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Мы проиграли". Журналист разоблачил истинный план ЕС по Украине
Вчера, 16:20
"Тема Украины войдет во внешнеполитическую повестку переговоров двух лидеров. Планируются обсуждения известной инициативы американской стороны по урегулированию конфликта, возможные совместные посреднические усилия", - уточнил собеседник агентства.
По итогам переговоров двух лидеров ожидается их заявление для СМИ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Мы не заслужили". В Раде раскрыли новый план Украины на переговорах
Вчера, 08:28
 
В миреСШАРоссияУкраинаВиктор ОрбанВладимир ПутинЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала