Ебралидзе вынесли приговор по делам о растрате и уклонении от налогов

"Ебралидзе вину признал. Дело рассмотрено в особом порядке. Он взят под стражу в зале суда", - отметили в судебной пресс-службе.

Ранее Октябрьский районный суд Петербурга признал бизнесмена виновным по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему было назначено наказание в виде 3 лет в колонии, но зачтен срок содержания под стражей.