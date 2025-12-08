Ебралидзе вынесли приговор по делам о растрате и уклонении от налогов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил бизнесмена и миллиардера Александра Ебралидзе к 3,5 годам колонии общего режима по делам о растрате и уклонении от налогов, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с организацией и ведением бухгалтерского учета, сроком на 2 года. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга и по настоящему приговору, окончательное наказание - 3,5 года в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Ебралидзе признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов) УК РФ. Так, с 2014 по 2022 год он являлся генеральным директором ООО "СТОД" и принял решение уклониться от уплаты налогов организацией путем включения в налоговые декларации общества заведомо ложных сведений о наличии права на применение налоговых вычетов. В результате Ебралидзе уклонился от уплаты налогов в общей сумме на более чем 181 миллион рублей, причинив бюджетной системе Российской Федерации ущерб на указанную сумму.
«
"Ебралидзе вину признал. Дело рассмотрено в особом порядке. Он взят под стражу в зале суда", - отметили в судебной пресс-службе.
Ранее Октябрьский районный суд Петербурга признал бизнесмена виновным по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему было назначено наказание в виде 3 лет в колонии, но зачтен срок содержания под стражей.
По данным следствия, как сообщала объединенная пресс-служба судов, Ебралидзе в 2014-2016 годах организовал незаконное присвоение вверенных партнеру Эльдару Дыгову денег, хранящихся в "Констанс-Банке", на сумму более 2,9 миллиарда рублей. Дыгов занимал в банке должность председателя правления, а Ебралидзе был совладельцем. Лицензию у "Констанс-Банка" отозвали в августе 2016 года.
Ебралидзе известен как основатель компании "Талион", занимался переоборудованием зданий в центре Петербурга. Основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии", объединяющий грузин, проживающих за пределами исторической родины. В 2009 году на Международной конференции народов Грузии в Сочи он заявил о намерении участвовать в выборах президента Грузии. Кроме того, стал одним из трех учредителей Санкт-Петербургской юридической академии.
