Дмитриев опубликовал опрос, стоит ли Зеленскому прочитать предложение США - РИА Новости, 08.12.2025
04:43 08.12.2025
Дмитриев опубликовал опрос, стоит ли Зеленскому прочитать предложение США
Дмитриев опубликовал опрос, стоит ли Зеленскому прочитать предложение США - РИА Новости, 08.12.2025
Дмитриев опубликовал опрос, стоит ли Зеленскому прочитать предложение США
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Дмитриев опубликовал опрос, стоит ли Зеленскому прочитать предложение США

Дмитриев опубликовал опрос, стоит ли Зеленскому прочитать мирное предложение США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил своим читателям в соцсети X поучаствовать в опросе о том, стоит ли Владимиру Зеленскому прочесть предложение США по урегулированию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп предложил Зеленскому воевать до разрыва сердца
22 ноября, 21:03
"Стоит ли Зеленскому прочитать мирное предложение США?" - так звучит вопрос, на который Дмитриев просит ответить положительно или отрицательно. Итоги будут подведены через сутки.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп разочарован, что Зеленский не прочитал предложение США
02:42
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп уверен, что украинский народ поддерживает мирный план США
02:54
 
