Венгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном море, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 8 дек - РИА Новости. Венгрия и Турция осуждают атаки на российскую энергоинфраструктуру и танкеры в Черном море, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Мы также выступаем против того, чтобы вопрос энергоснабжения представлялся как политический или идеологический", - отметил Сийярто.