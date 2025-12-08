БУДАПЕШТ, 8 дек - РИА Новости. Венгрия и Турция осуждают атаки на российскую энергоинфраструктуру и танкеры в Черном море, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Стамбуле в понедельник намерены обсудить расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности, сообщила ранее турецкая проправительственная газета Milliyet.
Министр назвал Турцию "надёжным и честным транзитным партнёром", поскольку в 2025 году по "Турецкому потоку" в Венгрию всего поступит около восьми миллиардов кубометров природного газа.
"Мы также выступаем против того, чтобы вопрос энергоснабжения представлялся как политический или идеологический", - отметил Сийярто.
В августе Словакия и Венгрия на несколько дней прекращали получать нефть из России по нефтепроводу "Дружба" после атаки ВСУ на этот объект. Впоследствии Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба".
Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призвав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.