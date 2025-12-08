Эксперт прокомментировал статью FT о блокировке российских активов в ЕС

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Материал газеты Financial Times о возможности вечной блокировки российских замороженных активов в Евросоюзе следует рассматривать как информационную провокацию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Ранее газета Financial Times сообщила о том, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения можно принимать без достижения единогласия стран-членов.
"Любой пункт любого соглашения действует в определенных условиях. Они говорят, что российско-украинский конфликт подпадает под определение "серьезных экономических потрясений". Но для кого? И кто имеет право? Надо посмотреть, что это за пункт, когда он был принят, в каких условиях. Наверняка, есть документы, которые перекрывают это, аннулируют его. Я думаю, что это информационная провокация", - сказал Оленченко агентству.
Эксперт обратил внимание на то, что источником информации в данном случае является FT - издание, финансируемое Великобританией.
"Действия Лондона следует рассматривать как желание приободрить Еврокомиссию. ЕК уже пыталась повлиять на Бельгию в вопросе российских активов, но там воспротивились этой идее. Еврокомиссия сейчас зашла в тупик. Документы эти появились не вчера, теперь их пытаются ввести в оборот. В данной ситуации все те аргументы, которые были против каких-либо действий в отношении активов РФ, продолжают оставаться – это вопрос авторитета ЕС, евро как резервной валюты, несогласие Брюсселя (Бельгии - ред.)", - подытожил Оленченко.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.