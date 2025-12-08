Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал статью FT о блокировке российских активов в ЕС - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/aktivy-2060511533.html
Эксперт прокомментировал статью FT о блокировке российских активов в ЕС
Эксперт прокомментировал статью FT о блокировке российских активов в ЕС - РИА Новости, 08.12.2025
Эксперт прокомментировал статью FT о блокировке российских активов в ЕС
Материал газеты Financial Times о возможности вечной блокировки российских замороженных активов в Евросоюзе следует рассматривать как информационную провокацию, РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:51:00+03:00
2025-12-08T10:51:00+03:00
в мире
россия
бельгия
украина
владимир оленченко
тео франкен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/16/1497161635_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c1f9c2708ecab821cace29c620824975.jpg
https://ria.ru/20251208/germanija-2060491716.html
https://ria.ru/20251207/ft-2060441360.html
https://ria.ru/20251125/zaharova-2057437168.html
россия
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/16/1497161635_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_859a0c53a6ca264fd1bffc87ae767c28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, украина, владимир оленченко, тео франкен, евросоюз, еврокомиссия, российская академия наук, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Владимир Оленченко, Тео Франкен, Евросоюз, Еврокомиссия, Российская академия наук, Санкции в отношении России
Эксперт прокомментировал статью FT о блокировке российских активов в ЕС

РИА Новости: Оленченко назвал "провокацией" статью FT о блокировке активов РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Материал газеты Financial Times о возможности вечной блокировки российских замороженных активов в Евросоюзе следует рассматривать как информационную провокацию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Ранее газета Financial Times сообщила о том, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения можно принимать без достижения единогласия стран-членов.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Politico раскрыло, кто обеспечит кредит Украине за счет активов России
08:45
"Любой пункт любого соглашения действует в определенных условиях. Они говорят, что российско-украинский конфликт подпадает под определение "серьезных экономических потрясений". Но для кого? И кто имеет право? Надо посмотреть, что это за пункт, когда он был принят, в каких условиях. Наверняка, есть документы, которые перекрывают это, аннулируют его. Я думаю, что это информационная провокация", - сказал Оленченко агентству.
Эксперт обратил внимание на то, что источником информации в данном случае является FT - издание, финансируемое Великобританией.
"Действия Лондона следует рассматривать как желание приободрить Еврокомиссию. ЕК уже пыталась повлиять на Бельгию в вопросе российских активов, но там воспротивились этой идее. Еврокомиссия сейчас зашла в тупик. Документы эти появились не вчера, теперь их пытаются ввести в оборот. В данной ситуации все те аргументы, которые были против каких-либо действий в отношении активов РФ, продолжают оставаться – это вопрос авторитета ЕС, евро как резервной валюты, несогласие Брюсселя (Бельгии - ред.)", - подытожил Оленченко.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Евросоюз может навсегда заблокировать российские активы, пишет FT
Вчера, 19:11
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Захарова резко ответила на слова Макрона о замороженных российских активах
25 ноября, 15:41
 
В миреРоссияБельгияУкраинаВладимир ОленченкоТео ФранкенЕвросоюзЕврокомиссияРоссийская академия наукСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала