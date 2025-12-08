Эксперт прокомментировал статью FT о блокировке российских активов в ЕС

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Материал газеты Financial Times о возможности вечной блокировки российских замороженных активов в Евросоюзе следует рассматривать как информационную провокацию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ранее газета Financial Times сообщила о том, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения можно принимать без достижения единогласия стран-членов.