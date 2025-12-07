Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА
22:35 07.12.2025 (обновлено: 00:59 08.12.2025)
В Ленинградской области завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА
В Киришском районе Ленинградской области обезвредили фрагменты сбитого дрона, сообщает областное правительство. РИА Новости, 08.12.2025
2025
В Ленинградской области завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА

Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В Киришском районе Ленинградской области обезвредили фрагменты сбитого дрона, сообщает областное правительство.
Губернатор региона Александр Дрозденко в субботу утром заявил, что над этим районом уничтожили несколько беспилотников. Пораженные части БПЛА нашли в деревне Глажев. Также севернее промзоны города Кириши обнаружили элементы еще одного беспилотника. Дрон полностью уничтожили.
"Взрывотехники завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА в Киришском районе Ленобласти. Тротил уничтожен на месте. Пострадавших и разрушений нет. Угроза безопасности ликвидирована", — подчеркнули областные власти.
Оставшиеся элементы направили в СК.
