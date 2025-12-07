Рейтинг@Mail.ru
В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток боевиков покинуть позиции
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:53 07.12.2025
В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток боевиков покинуть позиции
В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток боевиков покинуть позиции - РИА Новости, 07.12.2025
В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток боевиков покинуть позиции
В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток одних боевиков покинуть позиции, а других удержать их, следует из радиоперехвата в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы украины
в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток боевиков покинуть позиции

РИА Новости: в рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток покинуть позиции

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток одних боевиков покинуть позиции, а других удержать их, следует из радиоперехвата в распоряжении РИА Новости.
Запись переговоров была получена в Днепропетровской области.
Из радиоперехвата следует, что группа ВСУ из 12 человек попала под обстрел, после чего покинула позиции без ведома начальства. Украинский командир, угрожая уголовной ответственностью за не выполнение приказа, пытался отправить контуженного бойца обратно на позицию.
"Вы понимаете, что у меня контузия? Или нет?" - говорит в радиоэфире военнослужащий, покинувший позицию.
"Какая у вас причина, что вы идете от нас? Что у вас не получается? Проверьте руки-ноги. Мы не можем вас никак поменять", - отвечает командир.
"Мы вышли на позиции "трехсотые" (раненые - ред.). Пусть живые разведывают", - отказывается возвращаться на позицию боевик ВСУ.
"Выжили, покинули позиции с оружием, хотя знали, что это тюрьма. На позиции возвращайся. Надоел (нецензурно – ред.). Что ты мелешь?" - раздражается командир.
Далее в эфире слышна брань подчиненного.
