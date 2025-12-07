В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток боевиков покинуть позиции

ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток одних боевиков покинуть позиции, а других удержать их, следует из радиоперехвата в распоряжении РИА Новости.

Запись переговоров была получена в Днепропетровской области

Из радиоперехвата следует, что группа ВСУ из 12 человек попала под обстрел, после чего покинула позиции без ведома начальства. Украинский командир, угрожая уголовной ответственностью за не выполнение приказа, пытался отправить контуженного бойца обратно на позицию.

"Вы понимаете, что у меня контузия? Или нет?" - говорит в радиоэфире военнослужащий, покинувший позицию.

"Какая у вас причина, что вы идете от нас? Что у вас не получается? Проверьте руки-ноги. Мы не можем вас никак поменять", - отвечает командир.

"Мы вышли на позиции "трехсотые" (раненые - ред.). Пусть живые разведывают", - отказывается возвращаться на позицию боевик ВСУ.

"Выжили, покинули позиции с оружием, хотя знали, что это тюрьма. На позиции возвращайся. Надоел (нецензурно – ред.). Что ты мелешь?" - раздражается командир.