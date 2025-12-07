https://ria.ru/20251207/volgograd-2060429701.html
Под Волгоградом остановили запуск электростанции, построенной для майнинга
Под Волгоградом остановили запуск электростанции, построенной для майнинга - РИА Новости, 07.12.2025
Под Волгоградом остановили запуск электростанции, построенной для майнинга
Прокуратура Волгоградской области после жалоб местных жителей на шум приостановила запуск газопоршневой электростанции в Клетском районе, построенной фирмой,... РИА Новости, 07.12.2025
ВОЛГОГРАД, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области после жалоб местных жителей на шум приостановила запуск газопоршневой электростанции в Клетском районе, построенной фирмой, деятельность которой в сфере майнинговой инфраструктуры будет проверена, сообщила пресс-служба надзорного органа.
По данным пресс-службы, прокуратура Волгоградской области
проводит проверку после обращений жителей станицы Кременская с жалобами на работу газопоршневой электростанции компании ООО "Симбайн М", которая строится на арендованном участке. Отмечается, что при пусконаладочных работах оборудования возник сильный шум.
"В связи с чем работы на объекте с 18 ноября текущего года приостановлены до их устранения... Кроме того, прокуратурой Клетского района
Волгоградской области в волгоградское отделение Центрального банка Российской Федерации направлена информация о необходимости контроля деятельности ООО "Симбайн М" в сфере майнинговой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Согласно открытым данным, ООО "Симбайн М" предоставляет услуги по размещению информации, занимается торговлей компьютерами и периферийными устройствами к ним, разработкой и продажей программного обеспечения и другим.