Под Волгоградом остановили запуск электростанции, построенной для майнинга
16:52 07.12.2025
Под Волгоградом остановили запуск электростанции, построенной для майнинга
2025-12-07T16:52:00+03:00
2025-12-07T16:52:00+03:00
происшествия
волгоградская область
клетский район
волгоград
волгоградская область
клетский район
волгоград
происшествия, волгоградская область, клетский район, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Клетский район, Волгоград
Под Волгоградом остановили запуск электростанции, построенной для майнинга

Прокуратура Волгограда приостановила запуск электростанции майнинговой фирмы

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области после жалоб местных жителей на шум приостановила запуск газопоршневой электростанции в Клетском районе, построенной фирмой, деятельность которой в сфере майнинговой инфраструктуры будет проверена, сообщила пресс-служба надзорного органа.
По данным пресс-службы, прокуратура Волгоградской области проводит проверку после обращений жителей станицы Кременская с жалобами на работу газопоршневой электростанции компании ООО "Симбайн М", которая строится на арендованном участке. Отмечается, что при пусконаладочных работах оборудования возник сильный шум.
"В связи с чем работы на объекте с 18 ноября текущего года приостановлены до их устранения... Кроме того, прокуратурой Клетского района Волгоградской области в волгоградское отделение Центрального банка Российской Федерации направлена информация о необходимости контроля деятельности ООО "Симбайн М" в сфере майнинговой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Согласно открытым данным, ООО "Симбайн М" предоставляет услуги по размещению информации, занимается торговлей компьютерами и периферийными устройствами к ним, разработкой и продажей программного обеспечения и другим.
ПроисшествияВолгоградская областьКлетский районВолгоград
 
 
