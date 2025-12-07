Под Волгоградом остановили запуск электростанции, построенной для майнинга

ВОЛГОГРАД, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области после жалоб местных жителей на шум приостановила запуск газопоршневой электростанции в Клетском районе, построенной фирмой, деятельность которой в сфере майнинговой инфраструктуры будет проверена, сообщила пресс-служба надзорного органа.