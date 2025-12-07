Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал об отношении Путина к Кушнеру
14:26 07.12.2025
Ушаков рассказал об отношении Путина к Кушнеру
Президенту России Владимиру Путину импонирует зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, который присоединился к...
Ушаков рассказал об отношении Путина к Кушнеру

Ушаков: Путину импонирует Кушнер, присоединившийся к переговорам по Украине

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину импонирует зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, который присоединился к переговорному процессу по украинскому урегулированию, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Возьму смелость сказать, что нашему президенту Кушнер тоже, так сказать, импонировал", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Ушаков заявил, что Кушнеру было важно понять идеи и принципы Путина
