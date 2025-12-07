https://ria.ru/20251207/ushakov-2060401784.html
Ушаков: американские переговорщики по Украине близки к Трампу
Ушаков: американские переговорщики по Украине близки к Трампу - РИА Новости, 07.12.2025
Ушаков: американские переговорщики по Украине близки к Трампу
Американские переговорщики по Украине близки к президенту США Дональду Трампу и четко выполняют его установки, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T12:28:00+03:00
2025-12-07T12:28:00+03:00
2025-12-07T12:28:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
юрий ушаков
павел зарубин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_620:102:3200:1553_1920x0_80_0_0_d4f4977889bccb660dd8faaa06cd2091.jpg
https://ria.ru/20251205/peregovory-2060211666.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_82cddbc95f2aa56a8c1f6db5d090c24f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, юрий ушаков, павел зарубин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине
Ушаков: американские переговорщики по Украине близки к Трампу
Ушаков: переговорщики по Украине близки к Трампу и четко выполняют его установки