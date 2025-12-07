Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: американские переговорщики по Украине близки к Трампу - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/ushakov-2060401784.html
Ушаков: американские переговорщики по Украине близки к Трампу
Ушаков: американские переговорщики по Украине близки к Трампу - РИА Новости, 07.12.2025
Ушаков: американские переговорщики по Украине близки к Трампу
Американские переговорщики по Украине близки к президенту США Дональду Трампу и четко выполняют его установки, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T12:28:00+03:00
2025-12-07T12:28:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
юрий ушаков
павел зарубин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_620:102:3200:1553_1920x0_80_0_0_d4f4977889bccb660dd8faaa06cd2091.jpg
https://ria.ru/20251205/peregovory-2060211666.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_82cddbc95f2aa56a8c1f6db5d090c24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, юрий ушаков, павел зарубин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине
Ушаков: американские переговорщики по Украине близки к Трампу

Ушаков: переговорщики по Украине близки к Трампу и четко выполняют его установки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американские переговорщики по Украине близки к президенту США Дональду Трампу и четко выполняют его установки, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Эти люди очень близки к Трампу, они служат ему. И, как мне представляется, они достаточно четко выполняют его установки", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Ушаков раскрыл детали переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером
5 декабря, 20:22
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампЮрий УшаковПавел ЗарубинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала