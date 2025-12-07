Жена Зеленского есть на записях в деле о коррупции, заявил депутат Рады

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена есть на записях в деле о коррупции в сфере энергетики, утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
На следующий день, бюро предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.