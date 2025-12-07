Рейтинг@Mail.ru
Жена Зеленского есть на записях в деле о коррупции, заявил депутат Рады - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/ukraina-2060447664.html
Жена Зеленского есть на записях в деле о коррупции, заявил депутат Рады
Жена Зеленского есть на записях в деле о коррупции, заявил депутат Рады - РИА Новости, 07.12.2025
Жена Зеленского есть на записях в деле о коррупции, заявил депутат Рады
Жена Владимира Зеленского Елена есть на записях в деле о коррупции в сфере энергетики, утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T20:20:00+03:00
2025-12-07T20:20:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865433800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26222e9195c624a7653527007ed2ceef.jpg
https://ria.ru/20251207/ssha-2060377565.html
https://ria.ru/20251206/ukraina-2060290505.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865433800_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_dd0b7a9bf262d8d64c0b640696f5fa89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Жена Зеленского есть на записях в деле о коррупции, заявил депутат Рады

Дубинский: жена Зеленского есть на записях в деле о коррупции в сфере энергетики

© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена есть на записях в деле о коррупции в сфере энергетики, утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Интерес американцев к теме коррупции на Украине достиг рекорда с 2022 года
Вчера, 05:45
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
На следующий день, бюро предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Анна Скороход - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
СМИ: депутат Рады заявила, что НАБУ сфабриковало фото ее квартиры
6 декабря, 12:33
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала