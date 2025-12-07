Посол Украины сообщила о вопросах, оставшихся после встречи с США в Майами

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сложные вопросы остались нерешенными после встречи делегаций Украины и США в Майами, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Ранее в госдепартаменте подтвердили двухдневные переговоры в США спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Там же отмечали, что переговоры продолжатся в субботу, а Владимир Зеленский впоследствии отрапортовал о "долгом и содержательном" телефонном разговоре с переговорщиками США и Украины.
"Сложные вопросы остаются (нерешенными – ред.)", - приводит телеканал CNN слова дипломата.
По словам посла Украины в США, основные трудности вызывают вопросы территорий и гарантий.
Стефанишина отметила, что обе стороны продолжают работу по поиску реалистичного решения.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.