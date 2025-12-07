Рейтинг@Mail.ru
Посол Украины сообщила о вопросах, оставшихся после встречи с США в Майами - РИА Новости, 07.12.2025
15:15 07.12.2025
Посол Украины сообщила о вопросах, оставшихся после встречи с США в Майами
Сложные вопросы остались нерешенными после встречи делегаций Украины и США в Майами, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина. РИА Новости, 07.12.2025
в мире, сша, украина, россия, владимир путин, ольга стефанишина, стив уиткофф, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Ольга Стефанишина, Стив Уиткофф, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Посол Украины сообщила о вопросах, оставшихся после встречи с США в Майами

Посол Стефанишина: после переговоров с США многие вопросы остались нерешенными

© Фото : Rustem Umerov/TelegramПереговоры по урегулированию конфликта на Украине между Вашингтоном и Киевом
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине между Вашингтоном и Киевом - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Rustem Umerov/Telegram
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине между Вашингтоном и Киевом
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сложные вопросы остались нерешенными после встречи делегаций Украины и США в Майами, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Ранее в госдепартаменте подтвердили двухдневные переговоры в США спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Там же отмечали, что переговоры продолжатся в субботу, а Владимир Зеленский впоследствии отрапортовал о "долгом и содержательном" телефонном разговоре с переговорщиками США и Украины.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Перестанет существовать": в США рассказали, что грозит Киеву
Вчера, 04:48
"Сложные вопросы остаются (нерешенными – ред.)", - приводит телеканал CNN слова дипломата.
По словам посла Украины в США, основные трудности вызывают вопросы территорий и гарантий.
Стефанишина отметила, что обе стороны продолжают работу по поиску реалистичного решения.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинОльга СтефанишинаСтив УиткоффСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
