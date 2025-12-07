Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о работе над предложениями по Украине
13:39 07.12.2025 (обновлено: 14:09 07.12.2025)
Ушаков рассказал о работе над предложениями по Украине
Работа Москвы и Вашингтона над конкретными предложениями и формулировками будущего документа по Украине еще впереди, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.12.2025
Ушаков рассказал о работе над предложениями по Украине

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работа Москвы и Вашингтона над конкретными предложениями и формулировками будущего документа по Украине еще впереди, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами, этот путь еще нужно пройти, но его не пройдешь без участия специалистов", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментарий приводится в Telegram-канале "Вести".

Как отметил Ушаков, речь идет в том числе о представителях МИД РФ, представителях Госдепа, специалистах юридических служб и так далее.
