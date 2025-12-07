https://ria.ru/20251207/ukraina-2060409156.html
Ушаков рассказал о работе над предложениями по Украине
Ушаков рассказал о работе над предложениями по Украине - РИА Новости, 07.12.2025
Ушаков рассказал о работе над предложениями по Украине
Работа Москвы и Вашингтона над конкретными предложениями и формулировками будущего документа по Украине еще впереди, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T13:39:00+03:00
2025-12-07T13:39:00+03:00
2025-12-07T14:09:00+03:00
в мире
москва
вашингтон (штат)
украина
юрий ушаков
павел зарубин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_253:480:2756:1888_1920x0_80_0_0_f1375e6cf9c8baf5e7d3e47a3b60c81e.jpg
https://ria.ru/20251207/peregovory-2060405485.html
москва
вашингтон (штат)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_381:196:2850:2048_1920x0_80_0_0_610e69a67c6afedfa89ecd43ee937e77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, вашингтон (штат), украина, юрий ушаков, павел зарубин, мирный план сша по украине
В мире, Москва, Вашингтон (штат), Украина, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине
Ушаков рассказал о работе над предложениями по Украине
Ушаков: работа Москвы и Вашингтона над проектом документа по Украине еще впереди