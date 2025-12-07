Рейтинг@Mail.ru
Россия и США ведут стыковку трудных положений по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 07.12.2025
Россия и США ведут стыковку трудных положений по Украине, заявил Ушаков
Россия и США ведут стыковку трудных положений по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.12.2025
Россия и США ведут стыковку трудных положений по Украине, заявил Ушаков
Россия и США ведут стыковку тех трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего документа по Украине, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
павел зарубин
мирный план сша по украине
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, павел зарубин, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине
Россия и США ведут стыковку трудных положений по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: РФ и США ведут стыковку положений будущего документа по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и США ведут стыковку тех трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего документа по Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Идет стыковка тех трудных положений, которые должны как бы определить форму и судьбу будущего документа", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментарий приводится в Telegram-канале "Вести".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
