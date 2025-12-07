Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: администрация Трампа обещала железобетонное соглашение с Россией
12:39 07.12.2025 (обновлено: 13:49 07.12.2025)
Ушаков: администрация Трампа обещала железобетонное соглашение с Россией
Ушаков: администрация Трампа обещала железобетонное соглашение с Россией
Ушаков: администрация Трампа обещала железобетонное соглашение с Россией

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США обещали железобетонное соглашение с Россией, если стороны достигнут договоренностей, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Эти американцы (представители администрации Дональда Трампа. — Прим. ред.) божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему интервью в Telegram-канале.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса
Вчера, 03:04
По его словам, чиновники Белого дома подчеркивают, что отличаются от предшественников, которые были зачинщиками конфликта на Украине. Переговорщики из США близки к Трампу и четко выполняют его установки.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон работают в контексте долгосрочного урегулирования, речи о перемирии не идет. Стороны пытаются согласовать трудные положения, которые должны определить форму и судьбу будущего соглашения. Некоторые вопросы по Украине требуют от США радикальных изменений в их документах.
Помощник президента добавил, что продвижение российской армии на фронте обеспечило более благоприятную обстановку переговорам с американской делегацией в Кремле. Говоря об итогах встречи, он отметил, что Россия и США стали лучше понимать позиции друг друга. Возможная встреча Путина и Трампа не обсуждалась.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопрос территорий, пишет Axios
6 декабря, 23:02

Переговоры в Москве

Во вторник Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Мы не заслужили". В Раде раскрыли новый план Украины на переговорах
Вчера, 08:28

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
 
Заголовок открываемого материала