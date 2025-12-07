Спецоперация, 7 декабря: ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские военные в ночь на воскресенье в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам украинского ТЭК, связанным с ВСУ, сообщает Минобороны России.

Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1350 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.

ВС РФ теснят ВСУ, освобождая новые территории

Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Кучеровка в Харьковской области , сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки "Центр" освободили Ровное, уничтожают ВСУ в Димитрове , зачищают Гришино в ДНР , сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины , складам горючего ВСУ, сообщило ведомство.

Военнослужащие ВС РФ, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении, приближая день общей победы, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов

Стратегия нацбезопасности США

Отрадно, что в обновленной стратегии нацбезопасности США есть формулировки в сторону диалога и добрых отношений, это то, о чем говорит и президент России Владимир Путин , заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Он отметил, что корректировки, внесенные в стратегию нацбезопасности США, во многом соответствуют видению Москвы

Новая стратегия нацбезопасности США может стать залогом продолжения работы над поиском мирного урегулирования украинского конфликта, подчеркнул Песков.

Переговоры по украинскому урегулированию

Американские переговорщики по Украине близки к президенту США Дональду Трампу и четко выполняют его установки, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков

Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа подчеркивает, что отличается от тех американцев, которые выступали зачинщиками конфликта на Украине.

По словам Ушакова, Россия и США работают в контексте долгосрочного урегулирования ситуации на Украине, сейчас речь идет не о каком-то перемирии.

Ушаков объяснил длительность переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию на Украине тем, что это "дорога непростая".

Россия и США ведут стыковку тех трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего документа по Украине, отметил Ушаков.

Радикальные изменения ради мира

Некоторые вопросы по Украине требуют от США "радикальных изменений в бумагах", сообщил Ушаков.

Работа Москвы и Вашингтона над конкретными предложениями и формулировками будущего документа по Украине еще впереди, добавил он.

США теперь лучше понимают Россию

США теперь лучше понимают логику позиции России, сообщил Ушаков, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Россия и США сделали шаг вперед в лучшем понимании позиций друг друга на переговорах Путина и Уиткоффа, отметил Ушаков.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата в переговорах РФ и США, сообщил Ушаков.

Путин и Кушнер

Президенту России Владимиру Путину импонирует зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, который присоединился к переговорному процессу по украинскому урегулированию, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Кушнеру было важно прочувствовать идеи и принципы президента России, потому что он только подключился к переговорам по Украине, добавил Ушаков.

США дрессируют Евросоюз

Медведев призвал не преувеличивать значение обновленной стратегии нацбезопасности США.

Он добавил, что Вашингтон в обновленной стратегии нацбезопасности фактически признал, что глобальный мир больше не держится на "плечах" США.

Медведев назвал примечательной новую стратегию нацбезопасности США, добавив, что ее отличает реальная оценка многих современных вызовов.

США в новой стратегии нацбезопасности впервые за многие годы открыто говорят о необходимости налаживать отношения с РФ, подчеркнул он.

России на пользу противоречия между Вашингтоном и ЕС , заявил Медведев.

Активы России в ЕС

Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов, пишет газета Financial Times.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном изъятии замороженных активов РФ, заявил, что их хватит, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули.

Ответственность за возможное изъятие российских активов будут нести и конкретные люди, и целые страны, предупредил Песков.

Успехи ВС РФ являются аргументом

Успехи российской армии в зоне специальной военной операции обеспечили более благоприятную обстановку на переговорах п Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом, сообщил Ушаков.