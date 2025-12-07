Рейтинг@Mail.ru
Ушаков прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/svo-2060409292.html
Ушаков прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО
Ушаков прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2025
Ушаков прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО
Никто, в том числе американцы, не может отрицать уверенного продвижения российской армии в зоне специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T13:42:00+03:00
2025-12-07T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
павел зарубин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ad237cec31dacfeb4dd6b1e7ac3510e.jpg
https://ria.ru/20251207/peregovory-2060405485.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fdd903ab63c35dba9c017e111b5461a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, павел зарубин, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине
Ушаков прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО

Ушаков: никто, в том числе США, не может отрицать продвижения ВС РФ в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Никто, в том числе американцы, не может отрицать уверенного продвижения российской армии в зоне специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, успехи российской армии в зоне СВО обеспечило более благоприятную обстановку на переговорах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.
"Уверенно продвигаемся, и это никто не может отрицать, в том числе американцы. Кстати, вы заметили, что (президент США Дональд - ред.) Трамп заявил: "Эх ты, Зеленский, если бы ты, так сказать, в феврале послушал меня, ты получил бы более выгодные условия этого мирного договора, а сейчас твои позиции ухудшаются, и ты должен сейчас принять то, о чем мы с русскими договоримся", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, его цитату приводит телеграм-канал "Вести".
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Ушаков рассказал, что повлияло на успех на переговорах России и США
Вчера, 13:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинПавел ЗарубинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала