Защита Кохал, осужденной за убийство рэпера Картрайта, обжаловала приговор - РИА Новости, 07.12.2025
03:55 07.12.2025 (обновлено: 05:38 07.12.2025)
Защита Кохал, осужденной за убийство рэпера Картрайта, обжаловала приговор
Защита Кохал, осужденной за убийство рэпера Картрайта, обжаловала приговор

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Защита вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, получивший 12,5 лет колонии по делу об убийстве супруга, обжаловала приговор, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что приговор был оспорен защитой, жалоба поступила в суд в начале декабря.
Марина Кохал во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Осужденная за убийство мужа-рэпера Картрайта слушала приговор молча
21 ноября, 17:49
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 21 ноября признал Кохал виновной в убийстве Юшко и назначил ей 12,5 года в исправительной колонии общего режима. Фигурантка была взята под стражу в зале суда.
Вскоре после этого решения защитники женщины рассказали журналистам, что считают его незаконным. Адвокат потершей стороны в свою очередь отметил, что назначенный срок отвечает принципам справедливости.
Согласно предъявленному обвинению, Кохал 24 июля 2020 года "с целью убийства потерпевшего" ввела ему инъекцию препарата, от которого у жертвы развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. Мужчина скончался на месте. Отмечается, что обвиняемая расчленила тело с помощью ножа и пилы-ножовки, "уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли".
Марина Кохал во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Осужденной за убийство Картрайта Марине Кохал стало плохо в зале суда
21 ноября, 17:42
В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта. Его супруга Кохал обвинялась по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. В июле 2024 года объединенная пресс-служба судов города сообщала, что Смольнинский райсуд будет рассматривать дело заново в связи с уходом судьи в отставку.
Как уточняла ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кохал не признаёт вину.
Сама Кохал ранее утверждала, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить всё так, будто рэпер пропал. В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест, позднее был избран запрет определенных действий.
Последнее слово Марины Кохал в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Вдова Картрайта в последнем слове попросила прощения у всех
31 октября, 18:51
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМарина КохалЭнди КартрайтСанкт-Петербургский городской суд
 
 
