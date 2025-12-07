Защита Кохал, осужденной за убийство рэпера Картрайта, обжаловала приговор

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Защита вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, получивший 12,5 лет колонии по делу об убийстве супруга, обжаловала приговор, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах указано, что приговор был оспорен защитой, жалоба поступила в суд в начале декабря.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 21 ноября признал Кохал виновной в убийстве Юшко и назначил ей 12,5 года в исправительной колонии общего режима. Фигурантка была взята под стражу в зале суда.

Вскоре после этого решения защитники женщины рассказали журналистам, что считают его незаконным. Адвокат потершей стороны в свою очередь отметил, что назначенный срок отвечает принципам справедливости.

Согласно предъявленному обвинению, Кохал 24 июля 2020 года "с целью убийства потерпевшего" ввела ему инъекцию препарата, от которого у жертвы развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. Мужчина скончался на месте. Отмечается, что обвиняемая расчленила тело с помощью ножа и пилы-ножовки, "уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли".

В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта . Его супруга Кохал обвинялась по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. В июле 2024 года объединенная пресс-служба судов города сообщала, что Смольнинский райсуд будет рассматривать дело заново в связи с уходом судьи в отставку.

Как уточняла ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кохал не признаёт вину.