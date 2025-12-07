Рейтинг@Mail.ru
Ушаков прокомментировал итоги встречи Путина и Уиткоффа в Кремле
13:32 07.12.2025 (обновлено: 13:42 07.12.2025)
Ушаков прокомментировал итоги встречи Путина и Уиткоффа в Кремле
Ушаков прокомментировал итоги встречи Путина и Уиткоффа в Кремле
США теперь лучше понимают логику позиции России, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина со... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T13:32:00+03:00
2025-12-07T13:42:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Ушаков прокомментировал итоги встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Ушаков: США теперь лучше понимают логику позиции России

Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США теперь лучше понимают логику позиции России, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
«

"В контексте того, что американцы сейчас лучше понимают логику нашей позиции, это точно", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Содиненных Штатов по Украине.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Ушаков рассказал о тональности встречи Путина и Уиткоффа
5 декабря, 20:02
 
В миреРоссияСШАУкраинаЮрий УшаковВладимир ПутинСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала