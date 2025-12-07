Рейтинг@Mail.ru
Русские скауты в США отметили один из главных праздников - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 07.12.2025 (обновлено: 02:11 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/skauty-2060361483.html
Русские скауты в США отметили один из главных праздников
Русские скауты в США отметили один из главных праздников - РИА Новости, 07.12.2025
Русские скауты в США отметили один из главных праздников
Русские скауты в США отметили в субботу один из своих самых важных праздников - День матери, сообщила РИА Новости начальник скаутской дружины "Путивль" в... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T00:34:00+03:00
2025-12-07T02:11:00+03:00
в мире
сша
россия
георгий победоносец
день матери
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151009/78/1510097882_0:0:2689:1512_1920x0_80_0_0_2a00671eff5ed81e32d78cba4517cef8.jpg
https://ria.ru/20251130/prazdnik-2058757277.html
https://ria.ru/20251130/pozdravlenie-2058773309.html
https://ria.ru/20251130/volodin-2058696354.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151009/78/1510097882_0:0:2027:1520_1920x0_80_0_0_51154f97c48fd7cd2e7ab4c7637ee80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, георгий победоносец, день матери
В мире, США, Россия, Георгий Победоносец, День матери
Русские скауты в США отметили один из главных праздников

Русские скауты в США отметили День матери

© РИА Новости / Дмитрий ЗлодоревРусские скауты
Русские скауты - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Злодорев
Русские скауты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Русские скауты в США отметили в субботу один из своих самых важных праздников - День матери, сообщила РИА Новости начальник скаутской дружины "Путивль" в Вашингтоне Наталья Ренир.
"У русских скаутов есть давняя традиция отмечать День матери в первые выходные декабря. Таким образом мы чествуем мам, бабушек и всех женщин, которые так или иначе вносят свой вклад в скаутское движение", - сказала Ренир.
Портрет мамы на медиафасаде жилого дома в рамках акции компании Maer ко Дню матери в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Как отмечают День матери в России
30 ноября, 17:16
Она отметила, что День матери является одним из главных праздников русских скаутов, наряду с Рождественской елкой в январе и днем святого Георгия Победоносца в мае.
Русские скауты в Вашингтоне проводят свои мероприятия в соборе святого Иоанна Предтечи, при котором и существует их дружина вот уже более 60 лет.
"На День матери у нас всегда готовим специальную программу. Наши мамы, бабушки и все женщины и члены нашей большой скаутской семьи собрались в церкви и в церковном зале. Дети вместе с "виновницами торжества" проводили игры, мастерили поделки. А еще у нас было торжественное построение, во время которого мы поздравили наших мам и бабушек. Я бы сказала, что это день благодарности, когда мы выражаем им свою признательность и любовь", - добавила Ренир.
Русская скаутская дружина в Вашингтоне является второй по численности и возрасту в США. Она названа в честь старинного русского города Путивль.
Ваша любовь греет нас: поздравление с Днем матери от бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО
30 ноября, 18:48
"У нас постоянно занимаются 30-35 детей. Кроме того, есть 10-15 руководителей, а также другие люди, которые вносят свой вклад в развитие скаутского движения", - уточнила Ренир.
Традиция русских скаутов отмечать День матери в начале декабря появилась еще в дореволюционной России в 1915 году, когда ее предложил руководитель первого отряда Рагнар Фернберг. Этот праздник призван подчеркнуть святость материнства и призвать скаутов относиться к своим мамам и бабушкам с особыми почтением и любовью.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Володин поздравил россиян с Днем матери
30 ноября, 09:20
 
В миреСШАРоссияГеоргий ПобедоносецДень матери
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала