Русские скауты в США отметили один из главных праздников

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Русские скауты в США отметили в субботу один из своих самых важных праздников - День матери, сообщила РИА Новости начальник скаутской дружины "Путивль" в Вашингтоне Наталья Ренир.

"У русских скаутов есть давняя традиция отмечать День матери в первые выходные декабря. Таким образом мы чествуем мам, бабушек и всех женщин, которые так или иначе вносят свой вклад в скаутское движение", - сказала Ренир.

Она отметила, что День матери является одним из главных праздников русских скаутов, наряду с Рождественской елкой в январе и днем святого Георгия Победоносца в мае.

Русские скауты в Вашингтоне проводят свои мероприятия в соборе святого Иоанна Предтечи, при котором и существует их дружина вот уже более 60 лет.

"На День матери у нас всегда готовим специальную программу. Наши мамы, бабушки и все женщины и члены нашей большой скаутской семьи собрались в церкви и в церковном зале. Дети вместе с "виновницами торжества" проводили игры, мастерили поделки. А еще у нас было торжественное построение, во время которого мы поздравили наших мам и бабушек. Я бы сказала, что это день благодарности, когда мы выражаем им свою признательность и любовь", - добавила Ренир.

Русская скаутская дружина в Вашингтоне является второй по численности и возрасту в США . Она названа в честь старинного русского города Путивль.

"У нас постоянно занимаются 30-35 детей. Кроме того, есть 10-15 руководителей, а также другие люди, которые вносят свой вклад в развитие скаутского движения", - уточнила Ренир.