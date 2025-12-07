Русские скауты в США отметили один из главных праздников

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Русские скауты в США отметили в субботу один из своих самых важных праздников - День матери, сообщила РИА Новости начальник скаутской дружины "Путивль" в Вашингтоне Наталья Ренир.
"У русских скаутов есть давняя традиция отмечать День матери в первые выходные декабря. Таким образом мы чествуем мам, бабушек и всех женщин, которые так или иначе вносят свой вклад в скаутское движение", - сказала Ренир.
Она отметила, что День матери является одним из главных праздников русских скаутов, наряду с Рождественской елкой в январе и днем святого Георгия Победоносца в мае.
Русские скауты в Вашингтоне проводят свои мероприятия в соборе святого Иоанна Предтечи, при котором и существует их дружина вот уже более 60 лет.
"На День матери у нас всегда готовим специальную программу. Наши мамы, бабушки и все женщины и члены нашей большой скаутской семьи собрались в церкви и в церковном зале. Дети вместе с "виновницами торжества" проводили игры, мастерили поделки. А еще у нас было торжественное построение, во время которого мы поздравили наших мам и бабушек. Я бы сказала, что это день благодарности, когда мы выражаем им свою признательность и любовь", - добавила Ренир.
Русская скаутская дружина в Вашингтоне является второй по численности и возрасту в США. Она названа в честь старинного русского города Путивль.
"У нас постоянно занимаются 30-35 детей. Кроме того, есть 10-15 руководителей, а также другие люди, которые вносят свой вклад в развитие скаутского движения", - уточнила Ренир.
Традиция русских скаутов отмечать День матери в начале декабря появилась еще в дореволюционной России в 1915 году, когда ее предложил руководитель первого отряда Рагнар Фернберг. Этот праздник призван подчеркнуть святость материнства и призвать скаутов относиться к своим мамам и бабушкам с особыми почтением и любовью.
