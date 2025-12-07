Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров в Лондоне

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал гранд-финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 млн долларов.

Формат соревнования предусматривает четыре партии продолжительностью 8 минут с трехминутными перерывами. Победителем матча становится теннисист, выигравший три партии. Если же после четырех партий счет остается равным, назначается решающий гейм: в нем побеждает тот, кто первым берет два очка подряд.