Рейтинг@Mail.ru
Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров в Лондоне - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:46 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/rublev-2060445152.html
Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров в Лондоне
Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров в Лондоне - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров в Лондоне
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал гранд-финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T19:46:00+03:00
2025-12-07T19:46:00+03:00
теннис
андрей рублев
каспер рууд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366970_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_dfc2809d9fc3009d821f1be956f057b9.jpg
/20251207/tennis-2060439778.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366970_85:0:1022:703_1920x0_80_0_0_cb6a1b890909e71514261504e86bc88e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
андрей рублев, каспер рууд
Теннис, Андрей Рублев, Каспер Рууд
Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров в Лондоне

Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown

© Соцсети теннисистаАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Соцсети теннисиста
Андрей Рублев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал гранд-финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 млн долларов.
В воскресенье в полуфинальном матче Рублев (16-я ракетка мира) уступил норвежцу Касперу Рууду (12) со счетом 17:9, 11:15, 17:7, 11:17, 0:2.
Ранее россиянин выиграл все три матча на групповом этапе. В финальном матче турнира Рууд встретится с австралийцем Алексом де Минауром (7).
Формат соревнования предусматривает четыре партии продолжительностью 8 минут с трехминутными перерывами. Победителем матча становится теннисист, выигравший три партии. Если же после четырех партий счет остается равным, назначается решающий гейм: в нем побеждает тот, кто первым берет два очка подряд.
Камилла Рахимова - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Рахимова выиграла турнир категории WTA 125 во Франции
Вчера, 18:58
 
ТеннисАндрей РублевКаспер Рууд
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Барыс
    Сибирь
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Ак Барс
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Крылья Советов
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Болонья
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Ювентус
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Сельта
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала