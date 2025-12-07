https://ria.ru/20251207/rublev-2060445152.html
Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров в Лондоне
Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров в Лондоне - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров в Лондоне
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал гранд-финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне, призовой фонд...
теннис
андрей рублев
каспер рууд
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал гранд-финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 млн долларов.
В воскресенье в полуфинальном матче Рублев
(16-я ракетка мира) уступил норвежцу Касперу Рууду
(12) со счетом 17:9, 11:15, 17:7, 11:17, 0:2.
Ранее россиянин выиграл все три матча на групповом этапе. В финальном матче турнира Рууд встретится с австралийцем Алексом де Минауром
(7).
Формат соревнования предусматривает четыре партии продолжительностью 8 минут с трехминутными перерывами. Победителем матча становится теннисист, выигравший три партии. Если же после четырех партий счет остается равным, назначается решающий гейм: в нем побеждает тот, кто первым берет два очка подряд.