12:35 07.12.2025
Россия и США работают в контексте урегулирования на Украине, заявил Ушаков
Россия и США работают в контексте урегулирования на Украине, заявил Ушаков
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
павел зарубин
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, павел зарубин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине
Россия и США работают в контексте урегулирования на Украине, заявил Ушаков

Ушаков: РФ и США работают в контексте долгосрочного урегулирования на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и США работают в контексте долгосрочного урегулирования ситуации на Украине, сейчас речь идет не о каком-то перемирии, сказал помощник президента России Юрий Ушаков.
"Сейчас речь идет не о каком-то перемирии, речь идет о перспективах долгосрочного урегулирования. Вот что важно. И в этом контексте мы работаем", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Россия учитывает все сигналы, которые поступают из США, заявили в Кремле
25 сентября, 21:03
 
