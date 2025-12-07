Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Краснодара" Оласа обвинил игроков ЦСКА в расистском оскорблении
Футбол
 
20:35 07.12.2025
Футболист "Краснодара" Оласа обвинил игроков ЦСКА в расистском оскорблении
Футболист "Краснодара" Оласа обвинил игроков ЦСКА в расистском оскорблении
Футболист "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что по ходу матча с ЦСКА в отношении его товарища по команде было допущено оскорбление на почве расизма. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
спорт, лукас оласа, мойзес, джон кордоба, пфк цска, краснодар
Футбол, Спорт, Лукас Оласа, Мойзес, Джон Кордоба, ПФК ЦСКА, Краснодар
Футболист "Краснодара" Оласа обвинил игроков ЦСКА в расистском оскорблении

Футболист "Краснодара" Оласа обвинил игроков ЦСКА в оскорблении на почве расизма

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Футболист "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что по ходу матча с ЦСКА в отношении его товарища по команде было допущено оскорбление на почве расизма.
Защитник московского ЦСКА Мойзес и нападающий "Краснодара" Джон Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении в перерыве игры 18-го тура чемпионата России по футболу. Инцидент попал в кадры трансляции.
"Футбол остается в стороне. Это был эпизод расизма, который случился по отношению к одному из моих партнеров по команде. Ему сказали: "Гребаный негр". Такие вещи не могут происходить. Нужно проявлять уважение", - сказал Оласа в эфире "Матч ТВ".
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Мойзес и Кордоба устроили перепалку в перерыве матча РПЛ "Краснодар" - ЦСКА
Вчера, 20:33
 
ФутболСпортЛукас ОласаМойзесДжон КордобаПФК ЦСКАКраснодар
 
