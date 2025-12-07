https://ria.ru/20251207/rasizm-2060449123.html
Футболист "Краснодара" Оласа обвинил игроков ЦСКА в расистском оскорблении
Футболист "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что по ходу матча с ЦСКА в отношении его товарища по команде было допущено оскорбление на почве расизма. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T20:35:00+03:00
футбол
спорт
лукас оласа
мойзес
джон кордоба
пфк цска
краснодар
