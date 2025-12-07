Футболист "Краснодара" Оласа обвинил игроков ЦСКА в расистском оскорблении

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Футболист "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что по ходу матча с ЦСКА в отношении его товарища по команде было допущено оскорбление на почве расизма.

Защитник московского ЦСКА Мойзес и нападающий "Краснодара" Джон Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении в перерыве игры 18-го тура чемпионата России по футболу. Инцидент попал в кадры трансляции.

"Футбол остается в стороне. Это был эпизод расизма, который случился по отношению к одному из моих партнеров по команде. Ему сказали: "Гребаный негр". Такие вещи не могут происходить. Нужно проявлять уважение", - сказал Оласа в эфире "Матч ТВ".