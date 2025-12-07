https://ria.ru/20251207/ran-2060435879.html
Россиян предупредили о сильных магнитных бурях
Россиян предупредили о сильных магнитных бурях - РИА Новости, 08.12.2025
Россиян предупредили о сильных магнитных бурях
В ближайшие дни возможны сильные магнитные бури после вспышки на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-07T18:12:00+03:00
2025-12-07T18:12:00+03:00
2025-12-08T00:54:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
солнце
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924572967_18:0:1184:656_1920x0_80_0_0_7bf27a0edb633e1af735595ab282ef32.jpg
https://ria.ru/20251206/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20251113/zemlja-2054654306.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924572967_163:0:1038:656_1920x0_80_0_0_367c51fe4fe19757674fb2154ab81a2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, солнце, космос - риа наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Солнце, Космос - РИА Наука
Россиян предупредили о сильных магнитных бурях
РАН: сильные магнитные бури ожидаются 9-10 декабря
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
В ближайшие дни возможны сильные магнитные бури после вспышки на Солнце, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ
РАН.
«
"Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле
выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Отмечается, что вспышка имела умеренную силу, но из-за того, что центр взрыва был на линии Солнце — Земля, удар по планете ожидается практически фронтальным. Какие-либо факторы, которые могли бы снизить его воздействие, отсутствуют.
Согласно расчетам ученых, пик воздействия придется на вторую половину 9 декабря, что, в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов, создает благоприятные условия для формирования полярных сияний.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергетических и навигационных систем, сбоям в промышленных сетях, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияет ли это космическое событие на здоровье людей, пока нет.