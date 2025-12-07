Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о сильных магнитных бурях
18:12 07.12.2025 (обновлено: 00:54 08.12.2025)
Россиян предупредили о сильных магнитных бурях
Россиян предупредили о сильных магнитных бурях
земля, российская академия наук, солнце, космос - риа наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Солнце, Космос - РИА Наука
Россиян предупредили о сильных магнитных бурях

© NASAМагнитная буря, вспышка на Солнце
Магнитная буря, вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© NASA
Магнитная буря, вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В ближайшие дни возможны сильные магнитные бури после вспышки на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«
"Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
6 декабря, 12:25
Отмечается, что вспышка имела умеренную силу, но из-за того, что центр взрыва был на линии Солнце — Земля, удар по планете ожидается практически фронтальным. Какие-либо факторы, которые могли бы снизить его воздействие, отсутствуют.
Согласно расчетам ученых, пик воздействия придется на вторую половину 9 декабря, что, в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов, создает благоприятные условия для формирования полярных сияний.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергетических и навигационных систем, сбоям в промышленных сетях, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияет ли это космическое событие на здоровье людей, пока нет.

Полярное сияние (Северное сияние) в Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния
13 ноября, 06:45
 
