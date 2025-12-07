Рейтинг@Mail.ru
Правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий
06:29 07.12.2025 (обновлено: 09:09 07.12.2025)
Правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий
Правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий

© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина работает за компьютером
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году.
"Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года", — следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели ведения бизнеса, с которой ознакомилось РИА Новости.
Минтруд изменит приказ, регулирующий список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями, где труд женщин ограничен.
План предусматривает, что к марту 2027-го ведомства, работодатели и профсоюзы определят профессии для исключения из ограничительного перечня. Параллельно проверят условия труда на этих местах на предмет рисков.
Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут научные эпидемиологические исследования влияния вредных факторов на женский организм в этих профессиях.
