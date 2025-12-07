МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году.

"Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года", — следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели ведения бизнеса, с которой ознакомилось РИА Новости.

Минтруд изменит приказ, регулирующий список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями, где труд женщин ограничен.

План предусматривает, что к марту 2027-го ведомства, работодатели и профсоюзы определят профессии для исключения из ограничительного перечня. Параллельно проверят условия труда на этих местах на предмет рисков.