Пушков назвал стратегию безопасности США фактом разногласий с ЕС по Украине - РИА Новости, 07.12.2025
23:41 07.12.2025
Пушков назвал стратегию безопасности США фактом разногласий с ЕС по Украине
Новая стратегия национальной безопасности США - официальная констатация принципиальных разногласий администрации президента США Дональда Трампа с ЕС по поводу...
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
алексей пушков
дмитрий медведев
евросоюз
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, алексей пушков, дмитрий медведев, евросоюз, совет федерации рф, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Совет Федерации РФ, НАТО
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США - официальная констатация принципиальных разногласий администрации президента США Дональда Трампа с ЕС по поводу конфликта на Украине, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Комментируя содержание документа, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на то, что впервые за много лет Россия в американском документе названа не "угрозой", а участником диалога о стабильности.
"Важная часть новой доктрины - официальная констатация принципиальных разногласий администрации Трампа с ЕС по поводу войны на Украине. В документе прямо говорится, что "администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые испытывают нереалистичные ожидания от войны", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Также сенатор добавил, что в "доктрине Трампа" заявлено, что "основной целью США являются переговоры о скорейшем прекращении военных действий". По мнению Пушкова, по своему посылу и этот приоритет сильно отличается от линии ЕС, настаивающего на продолжении войны вплоть до "стратегического поражения" России.
"Сама же Россия, в отличие от времен (президента США Джо) Байдена, не названа ни угрозой, ни противником, ни "ревизионистским государством". Вместо этого целью ставится "восстановление стратегической стабильности с Россией", - написал Пушков.
Политик отметил, что администрация Трампа хочет, чтобы НАТО перестали воспринимать как "постоянно расширяющийся альянс". Он считает, если Киеву нужны подтверждения того, что при Трампе шансы Украины на вступление в НАТО минимальны, то такие подтверждения можно найти в "доктрине Трампа".
"При этом следует, разумеется, понимать, что любая доктрина является списком намерений, приоритетов, целей и инструментов их достижения. При изменении обстановки они могут меняться. И все же представленный администрацией Трампа взгляд на цели, задачи и роль США разительно отличаются от воззрений предыдущих американских администраций. Это бесспорно", - заключил сенатор.
