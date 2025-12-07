Пушков назвал стратегию безопасности США фактом разногласий с ЕС по Украине

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США - официальная констатация принципиальных разногласий администрации президента США Дональда Трампа с ЕС по поводу конфликта на Украине, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США , в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине . Комментируя содержание документа, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на то, что впервые за много лет Россия в американском документе названа не "угрозой", а участником диалога о стабильности.

"Важная часть новой доктрины - официальная констатация принципиальных разногласий администрации Трампа ЕС по поводу войны на Украине. В документе прямо говорится, что "администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые испытывают нереалистичные ожидания от войны", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Также сенатор добавил, что в "доктрине Трампа" заявлено, что "основной целью США являются переговоры о скорейшем прекращении военных действий". По мнению Пушкова, по своему посылу и этот приоритет сильно отличается от линии ЕС, настаивающего на продолжении войны вплоть до "стратегического поражения" России.

"Сама же Россия, в отличие от времен (президента США Джо) Байдена, не названа ни угрозой, ни противником, ни "ревизионистским государством". Вместо этого целью ставится "восстановление стратегической стабильности с Россией", - написал Пушков.

Политик отметил, что администрация Трампа хочет, чтобы НАТО перестали воспринимать как "постоянно расширяющийся альянс". Он считает, если Киеву нужны подтверждения того, что при Трампе шансы Украины на вступление в НАТО минимальны, то такие подтверждения можно найти в "доктрине Трампа".