https://ria.ru/20251207/plazma-2060407366.html
Плазма от двойной вспышки на Солнце дойдет до Земли 9 декабря
Плазма от двойной вспышки на Солнце дойдет до Земли 9 декабря - РИА Новости, 07.12.2025
Плазма от двойной вспышки на Солнце дойдет до Земли 9 декабря
Плазма от двойной мощной вспышки, произошедшей ночью, дойдёт до Земли 9 декабря и может вызвать магнитные бури средней силы, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T13:22:00+03:00
2025-12-07T13:22:00+03:00
2025-12-07T13:43:00+03:00
земля
x5 retail group
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
https://ria.ru/20251201/solntse-2058843649.html
https://ria.ru/20251108/zemlja-2053605675.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_6991351bd71e263929e363e62892de29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, x5 retail group, российская академия наук
Земля, X5 Retail Group, Российская академия наук
Плазма от двойной вспышки на Солнце дойдет до Земли 9 декабря
На Солнце 6 декабря произошла двойная вспышка предпоследнего класса М
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Плазма от двойной мощной вспышки, произошедшей ночью, дойдёт до Земли 9 декабря и может вызвать магнитные бури средней силы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Двойная вспышка M-класса, произошедшая вчера в интервале между 22:00 и полуночью, сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы в сторону Земли
. Согласно наблюдениям, облако плазмы достигнет нашей планеты во вторник, 9 декабря, ориентировочно в первой половине дня", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что мощность излучения вспышки в пике была близка к экстремально сильной X-категории.
При этом учёные пока не ожидают повторения мощной бури середины ноября, вызванной крупнейшей в году вспышкой X5
.1. Нынешняя вспышка, скорее всего, может вызвать средние магнитные бури уровня G2-G3.
"Абсолютно феноменальным является место формирования вспышки. И её саму и выброс в сторону Земли произвела та же самая активная область 4274 (новый номер — 4299), которая месяц назад, 11 ноября, породила в этом же районе вспышку X5.1", - подчеркнули в Лаборатории.
Этот активный центр производил вспышки ещё в октябре. Сейчас область совершила почти полный 27-дневный оборот вокруг Солнца и снова оказалась напротив Земли в почти полностью разрушенном состоянии, в каком "вообще не должна иметь значительной энергии и, по большому счету, уже давно не должна существовать".