Плазма от двойной вспышки на Солнце дойдет до Земли 9 декабря
13:22 07.12.2025 (обновлено: 13:43 07.12.2025)
Плазма от двойной вспышки на Солнце дойдет до Земли 9 декабря
Плазма от двойной вспышки на Солнце дойдет до Земли 9 декабря - РИА Новости, 07.12.2025
Плазма от двойной вспышки на Солнце дойдет до Земли 9 декабря
Плазма от двойной мощной вспышки, произошедшей ночью, дойдёт до Земли 9 декабря и может вызвать магнитные бури средней силы, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 07.12.2025
2025
Новости
Земля, X5 Retail Group, Российская академия наук
Плазма от двойной вспышки на Солнце дойдет до Земли 9 декабря

На Солнце 6 декабря произошла двойная вспышка предпоследнего класса М

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Плазма от двойной мощной вспышки, произошедшей ночью, дойдёт до Земли 9 декабря и может вызвать магнитные бури средней силы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Двойная вспышка M-класса, произошедшая вчера в интервале между 22:00 и полуночью, сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы в сторону Земли. Согласно наблюдениям, облако плазмы достигнет нашей планеты во вторник, 9 декабря, ориентировочно в первой половине дня", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Вспышка X1.9 на Солнце. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
На Солнце произошла вспышка высшего балла
1 декабря, 09:20
Отмечается, что мощность излучения вспышки в пике была близка к экстремально сильной X-категории.
При этом учёные пока не ожидают повторения мощной бури середины ноября, вызванной крупнейшей в году вспышкой X5.1. Нынешняя вспышка, скорее всего, может вызвать средние магнитные бури уровня G2-G3.
"Абсолютно феноменальным является место формирования вспышки. И её саму и выброс в сторону Земли произвела та же самая активная область 4274 (новый номер — 4299), которая месяц назад, 11 ноября, породила в этом же районе вспышку X5.1", - подчеркнули в Лаборатории.
Этот активный центр производил вспышки ещё в октябре. Сейчас область совершила почти полный 27-дневный оборот вокруг Солнца и снова оказалась напротив Земли в почти полностью разрушенном состоянии, в каком "вообще не должна иметь значительной энергии и, по большому счету, уже давно не должна существовать".
Активная вспышечная область на Солнце - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
На Земле началась магнитная буря
8 ноября, 09:01
 
ЗемляX5 Retail GroupРоссийская академия наук
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
