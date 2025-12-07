Плазма от двойной вспышки на Солнце дойдет до Земли 9 декабря

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Плазма от двойной мощной вспышки, произошедшей ночью, дойдёт до Земли 9 декабря и может вызвать магнитные бури средней силы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Двойная вспышка M-класса, произошедшая вчера в интервале между 22:00 и полуночью, сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы в сторону Земли . Согласно наблюдениям, облако плазмы достигнет нашей планеты во вторник, 9 декабря, ориентировочно в первой половине дня", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что мощность излучения вспышки в пике была близка к экстремально сильной X-категории.

При этом учёные пока не ожидают повторения мощной бури середины ноября, вызванной крупнейшей в году вспышкой X5 .1. Нынешняя вспышка, скорее всего, может вызвать средние магнитные бури уровня G2-G3.

"Абсолютно феноменальным является место формирования вспышки. И её саму и выброс в сторону Земли произвела та же самая активная область 4274 (новый номер — 4299), которая месяц назад, 11 ноября, породила в этом же районе вспышку X5.1", - подчеркнули в Лаборатории.