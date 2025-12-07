В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, есть пострадавшие

"В двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 24 квадратных метра. В 9.08 пожар ликвидирован... В результате пожара пострадали двое: мужчина и женщина, госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.