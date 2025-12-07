Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.12.2025
10:33 07.12.2025
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, есть пострадавшие
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, есть пострадавшие
Пожар произошел в квартире в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, пострадали два человека, еще 25 человек пришлось эвакуировать из опасной зоны, сообщило... РИА Новости, 07.12.2025
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, есть пострадавшие

В Петербурге два человека пострадали во время пожара в квартире

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Пожар произошел в квартире в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, пострадали два человека, еще 25 человек пришлось эвакуировать из опасной зоны, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, сообщение о пожаре на улице Шахматова, 16 в Петродворцовом районе поступило в 8.30 мск.
"В двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 24 квадратных метра. В 9.08 пожар ликвидирован... В результате пожара пострадали двое: мужчина и женщина, госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Как уточняет главное управление МЧС, из опасной зоны были эвакуированы 25 человек.
Пожар тушили 15 специалистов и три единицы техники.
ПроисшествияПетродворцовый районСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
