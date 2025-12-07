https://ria.ru/20251207/peterburg-2060393910.html
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, есть пострадавшие
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.12.2025
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, есть пострадавшие
Пожар произошел в квартире в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, пострадали два человека, еще 25 человек пришлось эвакуировать из опасной зоны, сообщило... РИА Новости, 07.12.2025
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, есть пострадавшие
В Петербурге два человека пострадали во время пожара в квартире