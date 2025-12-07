https://ria.ru/20251207/peterburg-2060390027.html
В Петербурге машина пробила ограждение и вылетела в воду, погиб человек
В Петербурге машина пробила ограждение и вылетела в воду, погиб человек
Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду в Санкт-Петербурге, один человек погиб и один пострадал, сообщает городское главное управление МЧС. РИА Новости, 07.12.2025
санкт-петербург
