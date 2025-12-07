Рейтинг@Mail.ru
09:30 07.12.2025
В Петербурге машина пробила ограждение и вылетела в воду, погиб человек
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек- РИА Новости. Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду в Санкт-Петербурге, один человек погиб и один пострадал, сообщает городское главное управление МЧС.
ДТП произошло в Василеостровском районе. Сообщение о происшествии поступило в 4.46 мск.
"Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду. В результате происшествия один мужчина пострадал и один мужчина погиб", - говорится в сообщении.
К ликвидации происшествия от МЧС привлекались две единицы техники и 10 человек.
Момент вылета автомобиля в реку - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В центре Петербурга легковушка пробила ограждение и упала в воду
Заголовок открываемого материала