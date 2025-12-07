Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, что повлияло на успех на переговорах России и США - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 07.12.2025 (обновлено: 13:11 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/peregovory-2060405485.html
Ушаков рассказал, что повлияло на успех на переговорах России и США
Ушаков рассказал, что повлияло на успех на переговорах России и США - РИА Новости, 07.12.2025
Ушаков рассказал, что повлияло на успех на переговорах России и США
Успехи российской армии в зоне специальной военной операции обеспечили более благоприятную обстановку на переговорах президента РФ Владимира Путина со... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T13:04:00+03:00
2025-12-07T13:11:00+03:00
россия
сша
в мире
мирный план сша по украине
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435858_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5d5d90073a98213d8f61a804173961c7.jpg
https://ria.ru/20251203/peregovory-2059394345.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435858_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_ab6a5d8f1ed55f89f0d4869aa18040f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, мирный план сша по украине, владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф
Россия, США, В мире, Мирный план США по Украине, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Специальная военная операция на Украине
Ушаков рассказал, что повлияло на успех на переговорах России и США

Ушаков: продвижение ВС РФ обеспечило благоприятную обстановку на встрече с США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Успехи российской армии в зоне специальной военной операции обеспечили более благоприятную обстановку на переговорах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, его цитату приводит Telegram-канал "Вести".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВ миреМирный план США по УкраинеВладимир ПутинЮрий УшаковСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала